샘 스미스, 70분간의 매혹…목소리만으로 충분했다

온라인 공연 '라이브 앳 애비 로드 스튜디오'신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 시대 온라인 콘서트가 비교우위를 확보하는 방법은 크게 두 갈래다.증강현실(AR) 등 온라인에서만 가능한 볼거리를 화려하게 구현하거나, 가수가 가까이에서 숨 쉬듯 목소리와 사운드의 전달력을 극대화하거나.한국시간으로 지난달 31일 지켜본 영국 팝스타 샘 스미스의 유료 온라인 콘서트 '라이브 앳 애비 로드 스튜디오'(Live At Abbey Road Studios)는 확실히 후자였다.'목소리가 장르'라는 상찬을 받는 샘 스미스답게 뛰어난 음색과 가창력, 정제된 사운드 등 오롯이 음악만으로 1시간 10분을 스크린에 집중시키는 힘이 있었다.샘 스미스가 단독 라이브 공연을 하는 것은 올해 들어 처음이다.그는 지난달 30일 발매한 정규 3집 '러브 고스'(Love Goes)의 수록곡 위주로 13곡을 들려줬다.검푸르게 암전된 스튜디오에서 오렌지빛 조명을 받으며 홀로 등장한 샘 스미스는 정규 3집 첫 트랙 '영'(Young)으로 공연의 문을 열었다.공연장의 역사성은 아우라를 더했다.1931년 설립된 영국 런던의 '애비로드 스튜디오'. 비틀스, 클리프 리처드, 핑크 플로이드 등 세계적 뮤지션들이 거쳐 가며 숱한 명반이 탄생한 곳이다.샘 스미스는 비틀스가 많은 작업을 한 곳으로 알려진 제2스튜디오에서 풀 밴드와 함께 라이브를 펼쳤다.애비로드 스튜디오에서의 공연에 "완전히 꿈이 이뤄졌다"고 감격스러움을 밝힌 샘 스미스는 약간은 어색한 표정으로 화면 너머 관객에게 손을 흔들어 보였다."정말 이상한 상황에서 여러분을 만나게 되네요.지난 6∼7개월은 모두에게 믿을 수 없이 힘들고 혼란스러웠지만 이렇게라도 여러분에게 음악을 전해줄 수 있다는 건 분명 다행입니다.공연 초반에는 '다이아몬즈'(Diamonds), '댄싱 위드 어 스트레인저'(Dancing with a Stranger) 등 댄스 팝 트랙을 잇달아 선사했다.성소수자로 커밍아웃한 그는 '프로미시스'(Promises)를 부르기 전 이렇게 예고했다."애비 로드를 이제 게이 바로 변신시킬 거에요." 화면이 보랏빛으로 물들고 샘 스미스의 매혹적인 춤사위와 함께 비트가 흘러나오자 '마법이 벌어지고 있어'(Magic is in the air)라는 가사가 눈앞에 그려졌다.이어 정규 2집의 타이틀곡 '투 굿 앳 굿바이스'(Too Good At Goodbyes)와 감미로운 발라드 '레이 미 다운'(Lay me Down), 영국 배우 제이드 아누카가 카리스마 있는 내레이션으로 문을 연 '마이 오아시스'(My Oasis) 등을 들려줬다.신디 로퍼의 명곡 '타임 애프터 타임'(Time After Time)을 커버하기도 했다.지난 2018년 가을 첫 내한 공연 당시 서울 관객들을 사로잡은 애절하고도 고혹적인 음색은 그대로였다.분위기를 바꾸는 것은 화면을 물들인 조명 빛깔과 온전히 음악뿐이었다.새 앨범의 제목이기도 한 '러브 고스'(Love Goes) 무대에는 곡 작업을 함께한 영국 싱어송라이터 라브린스(Labrinth)가 직접 합류했다.두 사람이 감미롭게 보컬 하모니를 주고받다 밴드 사운드가 드라마틱하게 고조되면서 공연을 정점으로 이끌었다.이어 처음처럼 어두운 스튜디오에 홀로 남은 샘 스미스는 대표 히트곡인 '스테이 위드 미'(Stay With Me)를 마지막으로 선사했다.원곡의 웅장한 가스펠 코러스는 없었지만 절절한 스트링 편곡이 감정선을 극대화했다.사랑과 이별을 주요한 테마로 노래해온 샘 스미스는 콘서트 도중 나온 내레이션에서 "내가 살아가는 방법은 최선을 다해 생을 살아내고 그것에 대해 노래하는 것"이라고 말했다.'러브 고즈' 역시 지난 2년간 경험한 사랑과 교훈으로부터 나온 앨범. '자아 발견'(self-discovery)의 순간을 담은 앨범이라고 그는 표현했다.공연 이후에는 팬들이 보낸 질문에 답하는 질의응답도 진행됐다.그는 이번 앨범에서 무엇을 얻어 갔으면 좋겠냐는 질문에 "용기"라고 답했다."사실 용기는 불편한 감정일 수 있어요.새로운 것에 발을 내디딘다는 것은 편하지 않은 일이니까요.사람들이 용기를 가질 수 있도록 이 앨범이 영감을 줬으면 좋겠습니다./연합뉴스