아는 형님(사진=방송화면캡쳐)

걸그룹 모모랜드의 낸시와 주이가 '아는형님'을 통해 신곡 '레디올낫(Ready or Not)'을 깜짝 선공개했다.지난 31일 오후 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에 출연한 모모랜드의 낸시와 주이는 서장훈과 함께 미발매 신곡 '레디올낫(Ready or Not)' 무대를 공개했다.이날 방송에서 낸시와 주이는 신곡 '레디올낫(Ready or Not)'의 멜로디에 맞춰 몇 가지 포인트 안무를 선보여 눈길을 끌었다.내달 17일 발매 예정인 모모랜드의 세 번째 싱글 앨범 '레디올낫(Ready or Not)'은 가수 겸 프로듀서 싸이(PSY)가 참여해 기대를 모으고 있다.한편 모모랜드는 오는 11월 17일 세 번째 싱글 앨범 '레디올낫(Ready or Not)'을 공개하고 본격 컴백 활동에 나설 예정이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com