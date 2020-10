SM ‘STATION’, 레이든 X HYO 컬래버레이션 싱글 ‘Think About Me’ 오늘(30일) 오후 6시 발매

[연예팀] DJ 레이든(Raiden)과 HYO의 컬래버레이션 싱글 ‘띵크 어바웃 미(Think About Me)’가 금일(30일) 공개된다.SM ‘STATION’에서 선보이는 싱글 ‘띵크 어바웃 미(Think About Me)’는 금일(30일) 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 공개된다.신곡 ‘띵크 어바웃 미(Think About Me)’는 중독성 강한 베이스 리듬과 캐치한 훅, 청량한 기타 사운드가 인상적인 팝 곡으로, 레이든의 감각적인 음악 색깔과 HYO의 개성 강한 보컬이 어우러져 있음은 물론, 래퍼 쿠기(Coogie)가 피처링으로 매력을 배가시켰다.더불어 음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 작년 네덜란드에서 열린 세계적인 일렉트로닉 뮤직 컨퍼런스&페스티벌 ‘Amsterdam Dance Event(ADE)’ 중 ‘Protocol Labelnight’(프로토콜 레이블나이트) 공연에 참석해 화려한 무대를 펼친 레이든, HYO, 쿠기 세 사람의 모습이 담겨 있어 강렬한 에너지를 느낄 수 있다.\또한 이번 싱글에는 ‘ADE’ 공연에 참여했던 DJ 긴조(GINJO)와 임레이(IMLAY)의 ‘Think About Me’ 리믹스 버전도 함께 수록되어 있어, 다양한 음악 색깔을 만나볼 수 있다.(사진제공: SM엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr