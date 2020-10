박지훈, 정규앨범 '메세지(MESSAGE)' 스페셜 트랙 비디오 공개

[연예팀]박지훈이 스페셜 트랙 비디오로 컴백 기대감을 고조시켰다.박지훈은 30일 자정 0시 공식 SNS에 첫 번째 정규앨범 ‘메세지(MESSAGE)’ 수록곡 ‘힛 잇 오프(Hit it off) (Prod.&Feat. 페노메코)’의 스페셜 트랙 비디오를 공개했다.공개된 영상은 박지훈의 완벽한 비주얼과 함께 감각적인 영상미와 중독적인 멜로디로 눈길을 사로잡는다. 트렌디한 사운드로 시작하는 도입부는 박지훈의 다채로운 표정 연기와 어우러져 눈을 뗄 수 없는 매력을 자아낸다. 레트로 무드로 완성된 영상과 어우러지는 박지훈의 넘치는 끼 역시 이목을 집중시킨다.특히, 듣는 것만으로도 귓가에 맴도는 ‘힛 잇 오프(Hit it off)’의 완성도 높은 사운드는 박지훈의 새 앨범에 대한 기대감을 수직 상승시킨다. 첫눈에 사랑에 빠지는 달콤한 내용을 담아낸 가사와 함께 페노메코의 신선하고 유니크한 랩과 박지훈의 성숙하고 담백한 목소리는 최상의 시너지를 보여준다. 웰메이드 앨범을 기대케 하는 트랙에 더해진 박지훈의 완벽한 금발 비주얼은 신보 발매에 대한 궁금증을 더욱 자극시킨다.박지훈의 첫 정규앨범 ‘메세지(MESSAGE)’는 그와 ‘러브(L.O.V.E)’, ‘360’, ‘윙(WING)’ 등 세 장의 미니앨범을 함께한 텐조(TENZO)가 총 프로듀싱을 맡아 박지훈의 색깔을 더욱 강하게 살려냈다. 여기에 스웨덴세탁소와 페노메코, 펀치넬로, EB 등 막강한 피처링 군단이 함께 하며 다채로운 장르를 담아내 아티스트로서 더욱 성숙해진 박지훈의 모습을 예고한다.한편, 박지훈의 첫 정규앨범 ‘MESSAGE’는 오는 11월 4일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.(사진제공 마루기획)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr