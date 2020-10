[연예팀] 모모랜드가 오는 11월 17일 신곡 '레디올낫(Ready or Not)'으로 컴백한다.모모랜드는 오는 11월 17일 세 번째 싱글 앨범 '레디올낫(Ready or Not)'으로 컴백을 확정하며 본격 카운트다운에 돌입했다.신곡 '레디올낫(Ready or Not)'은 가수 겸 프로듀서 싸이(PSY)가 참여해 화제를 모으고 있다.한편 모모랜드는 오는 11월 17일 세 번째 싱글 앨범 '레디올낫(Ready or Not)'을 공개하고 본격 컴백 활동에 나설 예정이다.(사진제공: MLD엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr