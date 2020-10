송민호(MINO), 정규 2집 'TAKE' 샘플러 영상 공개

[연예팀] 송민호(MINO)가 솔로 컴백 하루를 앞두고 앨범에 담긴 12곡 맛보기 음원을 깜짝 공개했다.YG엔터테인먼트는 29일 오후 4시 공식 블로그에 송민호의 정규 2집 'TAKE' 샘플러 영상을 공개했다. 프로듀서이자 아티스트로서 송민호의 역량이 담긴 4분 3초 분량의 영상으로, 2집 수록곡의 하이라이트를 모두 들을 수 있어 글로벌 팬들의 기대감을 한층 더 높이고 있다.송민호는 영상에서 몽환적인 사운드 위 호소력 짙은 래핑이 돋보이는 힙합곡 'Love and a boy'로 앨범 'TAKE'의 시작을 알렸다. 이어 타이틀곡 '도망가 (Run away)'를 2번 트랙에 배치, 리스너의 몰입도를 높였다.타이틀곡 '도망가 (Run away)'는 차가운 느낌의 벌스(verse)와 대비되는 랩, 강렬한 훅이 매력적인 곡으로, 송민호가 쏟아낸 '도망가' 후렴구는 음운에 따라 뉘앙스가 달라지는, 중의적 메시지와 휘몰아치는 감정의 소용돌이를 예고했다.송민호가 아이콘(iKON) BOBBY와 함께해 주목받고 있는 3번 트랙 'Ok man' 역시 흘려듣기 어렵다. 묵직한 베이스와 듣는 이의 심박수를 자극하는 드럼 소리에 독특한 FX사운드가 더해졌다. 두 사람의 재미있는 시너지가 기대된다.그밖에 'Wa' '하고싶어' 'Daylight' '어부바 (Hop in)' '펑! (Pow!)' 'Click / Han river view' '교보문고 (Book store)' 'Sunrise' '이유 없는 상실감에 대하여 (Lost in a crowd)' 등 다채로운 장르의 곡들이 촘촘하게 이어졌다. 힙합을 중심으로 알앤비, 발라드, 댄스까지 장르를 가리지 않는 송민호의 폭넓은 음악 스펙트럼을 확인할 수 있다.한편, 송민호가 전곡 작사·작곡에 참여한 정규 2집 ‘TAKE’ 음원은 오는 30일 발매되며, 피지컬 음반은 11월 4일 온·오프라인 매장에 출시된다. 송민호는 음원 공개 1시간 전인 30일 오후 5시, 카운트다운 라이브 'TAKE SCREENING NIGHT'로 팬들과 먼저 만날 예정이다.(사진제공: YG엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr