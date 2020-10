AB6IX (사진=브랜뉴뮤직)

AB6IX(에이비식스)가 새로운 도약의 서막을 여는 새 앨범 ‘SALUTE(살루트)'의 프리뷰 영상을 전격 공개했다.브랜뉴뮤직은 오늘(29일) 오후 12시, AB6IX의 공식 SNS 채널들을 통해 오는 11월 2일에 발매될 AB6IX의 세 번째 EP 'SALUTE'의 프리뷰 영상을 공개했는데, 공개된 영상엔 자타공인 만능 작곡돌 이대휘와 브랜뉴뮤직의 수장 라이머 그리고 신예 프로듀서 On the road(온더로드)가 함께 프로듀싱 한 타이틀곡 'SALUTE'를 포함, 총 6곡의 하이라이트 음원과 AB6IX의 독보적인 매력을 담은 앨범 콘셉트 포토가 담겨 팬들의 눈과 귀를 동시에 사로잡았다.지난 9월 AB6IX 온라인 콘서트 ‘SO VIVID’와 2020 KCON 무대에서 선공개 해 화제를 모았던 힙합 댄스 트랙 ‘MIRROR’를 시작으로, 강렬한 드럼 사운드와 브라스 라인이 돋보이는 웅장한 힙합 트랙 'SALUTE', 사랑하는 사람과 함께 있다면 어디든 천국이라는 소중한 마음을 담아낸 알앤비 트랙 ‘HEAVEN’, 그루비한 비트가 인상적인 알앤비 팝 트랙 ‘이게 그리움이 아니라면 대체 뭐겠어 (MAYBE)’, 세련된 분위기가 돋보이는 딥 하우스 트랙 ‘BLOOM’, 그리고 어쿠스틱한 피아노 선율이 돋보이는 아름다운 팬송 ‘한걸음 뒤에 서서 (BEHIND YOU)’까지 완성도 높은 다채로운 음악들이 가득한 AB6IX의 이번 앨범 'SALUTE'는 특히, 4명의 멤버들이 모두 작사 작곡에 참여하며 웰메이드 앨범 탄생을 예감케 했다.한편 이번 신곡 ‘SALUTE’ 무대를 통해 이전에 보여준 적 없는 화려한 역대급 퍼포먼스를 예고한 AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 세 번째 EP 'SALUTE'는 오는 11월 2일 오후 6시 전격 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com