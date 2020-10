베리베리 (사진=젤리피쉬)

베리베리가 데뷔 후 처음으로 빌보드 차트에 입성했다.베리베리가 글로벌 행진으로 눈에 띄는 행보를 이어가고 있다. 27일 오후 기준(한국시간) 미국 빌보드가 발표한 차트에 따르면 베리베리의 다섯 번째 미니앨범 ‘FACE US’의 타이틀곡 ‘G.B.T.B.’가 빌보드 첫 진입부터 디지털 송 세일즈 차트 44위에 이름을 올리는 기염을 토하며 차세대 케이팝 주자로 영향력을 과시했다. 뿐만 아니라 월드 디지털 세일즈 송 차트에서는 진입 1위로 등극하며 화제를 모았다.베리베리가 이름을 올린 디지털 송 세일즈 차트는 빌보드 톱 차트에 속한 미국 내 베스트셀러 디지털 음악 차트로 아티스트들 간의 경쟁이 치열하기에 어느 때보다 의미가 남다르다.앞서 베리베리는 미니 5집 발매와 동시에 미국과 영국을 비롯해 독일, 일본, 프랑스, 오스트레일리아, 태국, 홍콩 등 15개 국가 아이튠즈 앨범 차트 TOP 10에 진입하는가 하면 미국 팝 차트 4위, 제너럴 차트 9위에 등극하는 쾌거를 달성, 이례적인 역대급 기록 행진을 이어가고 있다.뿐만 아니라 지난 19일 열린 대만과 태국 온라인 미디어 행사에서는 해외 아티스트 중 처음으로 진행된 행사인 만큼 현지 주요 언론이 집중 보도하며 높은 관심을 나타내 전 세계 케이팝 팬들에게 확실한 눈도장을 찍었다.베리베리의 미니 5집 ‘타이틀곡 'G.B.T.B.'는 'Go Beyond The Barrier'의 약자로 너와 나, 우리는 함께 어떤 장애물이든 뛰어넘어 결국 새로운 시작을 맞이할 수 있다는 희망적인 메시지를 전하는 곡이다.신곡 'G.B.T.B.'로 빌보드 차트에 첫 입성한 베리베리가 앞으로 선보일 글로벌한 활약에 기대가 모아진다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com