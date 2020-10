가수 강다니엘이 비틀스 멤버 폴 매카트니의 전속 사진작가와 손잡고 아트북을 선보인다.소속사 커넥트엔터테인먼트는 오는 30일 강다니엘의 첫 아트북 '네버 스탠딩 스틸 - 이츠 타임 투 샤인'(NEVER STANDING STILL - IT'S TIME TO SHINE) 예약 판매를 시작한다고 27일 밝혔다.소속사는 "강다니엘의 음악과 꿈에 대한 이야기, 현실과 맞서는 20대의 열정과 고민 등을 한 편의 영화처럼 구성했다"며 "무대 이면의 강다니엘 모습을 담는 데 집중했다"고 소개했다.수록된 사진은 세계적인 사진작가 김명중(MJ KIM)이 찍었다.김명중은 폴 매카트니를 비롯해 마이클 잭슨, 마돈나, 조니 뎁, 빅토리아 베컴, 영국 찰스 왕세자 등 세계적인 유명인사를 촬영한 작가다.강다니엘은 그동안 볼 수 없었던 자신의 다양한 모습을 이번 아트북으로 공개하며, 현실과 비현실을 넘나드는 특별한 메시지도 실을 예정이다./연합뉴스