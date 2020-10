B.A.P 힘찬 (사진=ADX-V)

아이돌 그룹 B.A.P 활동 이후 첫 솔로앨범 타이틀곡 “Reason Of My Life”으로 2년만에 돌아온 힘찬의 화보와 인터뷰가 전격 공개됐다.K-아티스트 매거진 에디케이(ADX-V) 측은 26일 오전 아이돌 그룹 B.A.P맴버로 활동했던 힘찬과 함께한 화보와 인터뷰를 공개했다. 화보 속 힘찬은 진중한 카리스마와 청량한 소년미를 함께 과시하고 있다. 뿐만 아니라 훈훈한 비주얼은 물론 깊이있는 눈빛과 표정으로 고혹적인 분위기까지 담아내며 감각적이고 분위기 있는 화보를 완성했다.특히 이번 힘찬의 화보촬영은 180도 좌,우 회전 구동이 가능한, ‘Interactive Image(인터렉티브 화보)’ 촬영이 함께 진행돼 더욱 특별함을 더한다.힘찬의 솔로 컴백 소식에 팬들의 뜨거운 관심이 쏟아지고 있는 가운데 화보촬영후 ADX-V와의 단독인터뷰에서 약2년간의 공백기에 대한 근황과 한동안 뜻하지 않은 논란으로 힘든시간 보냈던 힘찬의 솔직한 심경을 밝혔다.힘찬의 타이틀 곡 “Reason Of My Life”는 일렉트릭(EMD) 사운드를 기반으로 팝적인 느낌을 풍부한 사운드와 트렌디하게 보컬을 소화함으로 써 재미를 준 곡이라고 소개했다. 현재의 아픈 나를 감싸주고 목표가 없던 나를 앞으로 나아갈 수 있도록 도와준 것은 결국 나를 지켜봐 준 사람들이 였다는 의미를 담고 있다고 전했다. 이어 긴 공백기가 있었음에도 잊지 않고 응원을 이어와 준 팬들과 소통을 하기 위해 팬사이트를 개설 하였으며 이달 31일 첫 온라인 비대면 팬미팅을 개최할 예정이라고 전했다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com