MINO_MV SPOILER(사진=YG엔터테인먼트)

송민호(MINO)의 솔로 정규 2집 타이틀곡 '도망가 (Run away)' 뮤직비디오 장면 일부가 공개돼 팬들의 기대감을 키웠다.YG엔터테인먼트는 24일 낮 12시 위너 공식 SNS 채널에 송민호의 정규 2집 'TAKE' 타이틀곡 '도망가 (Run away)' 뮤직비디오 스포일러 영상을 게재했다.뮤직비디오 촬영 모니터를 담은 약 15초 분량의 사운드 없는 짧은 영상임에도 여운은 강렬하게 남았다. 붉은색 지하철 세트장 속 등장한 송민호의 뒷모습만으로 박진감 넘치는 분위기가 풍겼다. 그는 두리번거림도 잠시, 도망가듯 질주하는 모습을 선보여 신곡에 대한 궁금증을 불러일으켰다.송민호는 타이틀곡 '도망가 (Run away)'를 포함해 이번 정규 2집에 수록된 12곡 전곡을 작사·작곡·프로듀싱했다. 앞서 콘셉트 티저 영상 등을 통해 남다른 예술성과 철학적 메시지를 예고한 그이기에 팬들의 큰 관심이 쏠리고 있다.송민호는 2018년 11월 발표한 솔로 정규 1집 ‘XX’으로 호평받은 바 있다. 이 앨범은 발매 직후 아이튠즈 17개국 1위를 차지했고, 타이틀곡 '아낙네 (FIANCÉ)'는 멜론을 비롯해 6대 국내 주요 음원 차트 1위에 오른 뒤 당시 주간 월간 차트까지 석권했다.송민호는 음악, 예능, DJ 활동뿐 아닌 패션, 사진, 그림까지 문화예술계 여러 영역에서 뛰어난 재능을 발휘해왔다. 약 2년 만에 솔로 정규 2집으로 돌아오는 그가 얼마만큼 확장된 음악 스펙트럼을 보여줄지 주목된다.송민호의 ‘TAKE’ 전곡 음원은 오는 10월 30일 공개되며, 피지컬 음반은 11월 4일 전국 온·오프라인 음반 매장에서 만나볼 수 있다. 송민호는 음원 공개 1시간 전인 10월 30일 오후 5시, 카운트다운 라이브 'TAKE SCREENING NIGHT'를 통해 팬들과 먼저 만난다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com