여자친구, 정규앨범 '回:Walpurgis Night' 컴백 체크리스트 공개...변화의 정점 예고

[연예팀] 여자친구가 카운트다운에 돌입했다.여자친구는 24일 공식 SNS 채널을 통해 새 정규앨범 '回:Walpurgis Night(회:발푸르기스의 밤)'의 컴백 체크리스트를 공개했다.공개된 컴백 체크리스트에는 왕관을 형상화한 로고 이미지와 함께 다양한 콘텐츠 공개 일정이 담겨 있어 새 앨범에 대한 궁금증을 자극한다.여자친구는 오는 26일 트랙리스트를 시작으로 콘셉트 및 무빙 포토, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저, 공식 뮤직비디오를 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 끌어올릴 전망이다.특히 'My Way' 'My Room' 'My Girls' 세 가지 버전의 콘셉트 포토를 예고하며 이번 컴백으로 여자친구가 어떤 콘셉트의 음악과 퍼포먼스를 선보일지 귀추가 주목된다.이번 앨범은 변화의 서막을 알린 '回:LABYRINTH(회:래버린스)', 확실한 변화를 보여 준 '回:Song of the Sirens(회:송 오브 더 세이렌)'에 이은 회(回) 시리즈의 마지막 이야기로, 여자친구는 지금까지 없던 새로운 모습을 시도해 변화의 정점을 보여 줄 예정이다.전작에 이어 여자친구 멤버들의 앨범 기여도가 더욱 확대돼 여섯 멤버가 한층 성장한 음악적 역량을 보여 주는 것은 물론 여자친구만의 '대체불가 퍼포먼스'를 예고한다.한편, 여자친구는 31일 첫 온라인 콘서트 '2020 GFRIEND ONLINE CONCERT GFRIEND C:ON'을 개최한 뒤, 11월 9일 새 정규앨범 '回:Walpurgis Night'을 발표한다.(사진제공: 쏘스뮤직)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr