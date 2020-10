다크비, 미니앨범 'GROWTH’의 하이라이트메들리 공개...힙합 R&B부터 레트로 팝, 발라드까지

[연예팀] 다크비(DKB)가 하이라이트메들리를 공개했다.다크비(DKB)의 소속사 브레이브 엔터테인먼트는 24일 자정 0시, 공식 채널을 통해 3집 미니앨범 ‘GROWTH’의 하이라이트메들리를 공개해 음악팬들의 이목을 사로잡았다.공개된 영상에는 컨셉 포토를 배경으로 타이틀곡 ‘난 일해 (Work Hard)’를 포함, ‘Tell Me Tell Me’ ‘잘 지내(Take Care)’ ‘지우개 (Eraser)’ ‘No more (위로X)’까지 총 5곡의 하이라이트 음원이 담겨있다.앞서 스포일러 콘텐츠 ‘푸티지’를 통해 베일을 벗었던 힙합 R&B 장르의 타이틀 곡 ‘난 일해 (Work Hard)’와 오늘은 꼭 상대방의 마음을 확인하고 말겠다는 다짐을 담은 레트로 팝 장르의 ‘Tell Me Tell Me’가 순차적으로 공개되었다.이어서 슬픈 피아노 선율과 힙합 그루브의 조화가 절묘한 발라드 ‘잘 지내 (Take Care)’, 기타 루프를 베이스로 한 그루비한 힙합 곡 ‘지우개 (Eraser)’, 마지막 힙합 스웨그로 가득 찬 No more (위로X) 까지 폭넓은 음악적 스펙트럼을 선보여 다가오는 다크비(DKB) 컴백에 대한 기대감을 높이고 있다.한편, 25일 ‘SBS 인기가요’를 통해 무대를 선공개, 26일 오후 6시에 각종 음원사이트를 통해 공개된다.(사진제공: 브레이브 엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr