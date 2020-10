'데뷔 17주년' 에픽하이, 내년 1월 정규 10집 발매…2년만 음원강자 컴백

에픽하이 (사진=아워즈)

에픽하이(EPIK HIGH)가 정규 10집으로 컴백한다.에픽하이(타블로, 투컷, 미쓰라)는 23일 0시 공식 유튜브를 통해 열 번째 정규 앨범의 티저 영상 ‘Message From EPIK HIGH(메시지 프롬 에픽하이)’를 기습 공개하며 컴백을 알렸다.‘Dear, How have you been?’이라는 문구로 안부를 물으며 시작하는 티저 영상에는 장소를 불문하고 음악 작업에 매진 중인 에픽하이의 모습이 담겨있다.에픽하이의 정규 10집 앨범은 지난해 3월 발표한 ‘sleepless in __________’ 이후 약 2년 만에 선보이는 신보로, 오는 2021년 1월 전격 공개될 예정이다.특히 2003년 10월 ‘Map Of The Human Soul(맵 오브 더 휴먼 소울)’로 데뷔한 에픽하이가 올해 데뷔 17주년을 맞이한 만큼 새 앨범을 향한 기대감도 더욱 높아지고 있다. 에픽하이 또한 이를 자축하기 위해 컴백 소식과 더불어 유쾌한 축전 이미지를 게재하며 팬들에게 많은 축하를 받았다.전작의 타이틀곡 ‘술이 달다(Feat. 크러쉬)’로 음원 차트 올킬을 기록하며 국내에 이어 글로벌 강자의 자리를 굳건히 지키고 있는 에픽하이가 이번에는 어떤 음악으로 새로운 매력을 선사할지 관심이 쏠린다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com