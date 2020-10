블랙핑크 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크가 'How You Like That' 뮤직비디오로 유튜브에서 또 한 번 K팝 최단 신기록을 경신했다.23일 YG엔터테인먼트에 따르면 'How You Like That' 뮤직비디오는 이날 오전 1시께 유튜브 조회수 6억회를 돌파했다.지난 6월 26일 공개된 지 약 117일 7시간 만. 이는 블랙핑크의 기존 메가 히트곡 'Kill This Love' 뮤직비디오 6억뷰 달성 기간(177일)을 무려 두 달 단축시킨 것이다.'How You Like That'은 'Kill This Love'의 모든 신기록을 빠른 속도로 갈아치우고 있다.'How You Like That' 뮤직비디오는 유튜브에서 약 32시간 만에 1억뷰, 7일 만에 2억뷰, 21일 만에 3억뷰, 43일 만에 4억뷰, 73일 만에 5억뷰를 차례로 넘어섰다. 약 4개월째 상승세를 꾸준히 유지, 6억뷰마저 최단 신기록 타이틀을 장식해 글로벌 음악팬들의 뜨거운 관심을 입증했다.'How You Like That'은 파워풀한 비트 속에 '어떠한 상황에서도 굴하지 않고 높이 비상하자'는 메시지를 담아 많은 글로벌 음악팬들의 사랑을 받고 있다.특히 이 노래는 2020 미국 MTV 비디오 뮤직 어워즈에서 '올 여름 최고의 곡(Song of The Summer)'을 수상했으며, 유튜브가 선정한 '글로벌 톱 섬머 송(Global Top Summer Song)' 1위를 차지한 바 있다.'How you Like That'의 인기는 주류 팝 시장을 대표하는 유력 차트에서도 확인할 수 있었다. 'How you Like That'은 발매 첫 주 영국 오피셜 싱글 톱100과 미국 빌보드 핫100서 각각 20위, 33위를 차지해 당시 K팝 걸그룹 최고 기록을 세웠다. 또한 아이튠즈 64개국 1위, 스포티파이 글로벌 톱50 차트 2위에 올라 세계적인 인기를 실감하게 했다.블랙핑크가 보유한 억대뷰 영상은 총 22편에 이른다. 그 중에서도 '뚜두뚜두' 뮤직비디오는 13억뷰 고지를 밟았고, 'Kill This Love'와 '붐바야' 뮤직비디오는 10억뷰를 돌파했다. 10억뷰가 넘는 뮤직비디오 3편을 보유한 K팝 아티스트는 남녀 전체를 통틀어 블랙핑크뿐이다.한편 블랙핑크는 데뷔 4년만에 첫 정규앨범 'THE ALBUM'을 최근 발포하고 각종 글로벌 차트를 휩쓸었다. 'THE ALBUM'은 음원 공개 직후 미국을 비롯한 총 57개국 아이튠즈 앨범 차트 1위를 차지했다. 아울러 미국 빌보드 200과 영국 오피셜 앨범 차트에서 발매 첫 주 모두 2위에 오르며 K팝 걸그룹 새 역사를 썼다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com