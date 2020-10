이달의 소녀 (사진=블록베리크리에이티브)

그룹 이달의 소녀(LOONA)가 새 미니앨범 발매 3일 만에 아이튠즈 앨범 차트에서 다시 한번 놀라운 성적을 기록했다.이달의 소녀의 세 번째 미니앨범 ‘미드나잇’(12:00)이 22일 0시 기준(한국시간) 전 세계 49개국 아이튠즈 앨범 차트 1위를 석권하며 앨범 발매 최단기간 높은 자체 기록을 경신해 화제를 모았다.22일 0시 기준(한국시간) 이달의 소녀의 ‘미드나잇’(12:00)이 미국을 비롯해 영국, 베트남, 싱가포르, 캐나다, 인도네시아, 스웨덴, 오스트리아, 브라질, 말레이시아, 칠레, 필리핀, 그리스, 뉴질랜드, 불가리아, 러시아 등 49개국 아이튠즈 앨범 차트 정상을 휩쓸며 글로벌 대세의 성장기를 뚜렷하게 선보이고 있다.지난 19일 발매된 ‘미드나잇’(12:00)은 ‘With all LOOΠΔs around the world’(세상의 모든 이달의 소녀들과 함께)라는 메시지를 담고 있으며 세상의 모든 이달의 소녀들은 언제나 함께 있으며 모두가 존엄하고 동등하며 자유를 얻을 가치가 있는 존재라는 의미를 세상의 모든 이달의 소녀들과 하나된 목소리로 함께 전하여 주목을 받았다.특히 이번 콘셉트 문구가 ‘미드나잇 페스티벌’(Midnight Festival)인 만큼 전 세계의 다양한 페스티벌룩을 이달의 소녀만의 느낌으로 완벽하게 재해석, 국내외 팬심을 완벽 저격한 만큼 글로벌 대세에서 입지를 확장하며 인기를 더욱 끌어모을 것으로 예상돼 기대가 모이고 있다.글로벌한 인기를 보여 주는 이달의 소녀의 새 미니앨범 '미드나잇'(12:00)은 타이틀곡 '와이낫?'(Why Not?)을 포함해 '미드나잇(12:00)' '목소리(Voice)' '기억해(Fall Again)' '유니버스(Universe)' '숨바꼭질(Hide & Seek)' '웁스!(OOPS!)' 그리고 '목소리(Voice)'의 영어 버전인 '스타(Star)'까지 총 8곡으로 구성돼 있다.한편 이달의 소녀의 세 번째 미니앨범 '미드나잇'(12:00)은 각종 음원사이트를 통해 확인 가능하며, 타이틀곡이자 신곡 ‘와이낫?’(Why Not?)으로 본격적인 활동에 돌입할 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com