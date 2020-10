[연예팀] 박지훈 첫 정규앨범 피처링 멤버가 공개됐다.박지훈은 21일 공식 SNS를 통해 첫 번째 정규앨범 ‘메세지(MESSAGE)’의 트랙리스트 이미지를 공개했다.공개된 이미지에 따르면 이번 박지훈의 신보에는 1번 트랙 ‘Waterfalls (Intro)’를 시작으로 ‘갓차(GOTCHA)’ ‘힛 잇 오프(Hit it Off )’ ‘롤링(Rolling)’ ‘50-50’ ‘드레스 코드(DRESS CODE)’ ‘귓속말’ ‘투모로우(TOMORROW)’ ‘시나리오’ ‘메이데이(MayDay)’ 등 총 10트랙이 수록된다.타이틀은 2번 트랙 ‘갓차(GOTCHA)’. 박지훈의 솔로 데뷔곡 ‘러브(L.O.V.E)’와 두 번째 미니앨범 타이틀곡 ‘360’, 세 번째 미니앨범 타이틀곡 ‘윙(Wing)’을 함께 작업한 텐조(Tenzo), 키비(KEBEE)와 또 한 번 호흡을 맞춰 막강한 시너지를 예고하고 있다.이와 함께 물컵을 쥐고 퍼즐 조각 등을 내려보는 듯한 박지훈의 모습 일부가 담겨 있어 콘셉트에 대한 궁금증을 증폭시킨다. 여기에 박지훈의 팬덤명 ‘메이(May)’가 담긴 마지막 트랙 ‘MayDay’가 수록되며 팬송에 대한 기대감을 더한다.화려한 피처링 군단 역시 이목을 집중시킨다. 페노메코(PENOMECO)와 함께 작업한 ‘Hit it Off’, EB가 피처링에 참여한 ‘50-50’과 펀치넬로(punchnello)와 협업한 ‘DRESS CODE’, 스웨덴세탁소와 함께 한 ‘시나리오’ 등 다채로운 라인업을 구축하며 웰메이드 앨범 탄생을 예감케 한다.한편, 박지훈의 첫 정규앨범 ‘MESSAGE’는 오는 11월4일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.(사진제공: 마루기획)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr