블랙핑크 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크가 정규 1집 'THE ALBUM'으로 2주 연속 미국 빌보드 메인 앨범 차트 최상위권을 유지했다.빌보드가 20일(현지시간) 발표한 최신 차트에 따르면 블랙핑크 정규 1집 'THE ALBUM'은 ‘빌보드 200’서 6위를 차지했다. 또 빌보드 ‘톱 앨범 세일즈(TOP ALBUM SALES)’ 차트에서는 1위에 오르는 성과를 거뒀다.그밖에 팝스타들의 영향력과 인지도를 보여주는 지표 중 하나인 빌보드 아티스트 100 차트서 블랙핑크는 9위, 정규 1집 타이틀곡인 'Lovesick girls'는 스트리밍과 음원 판매량을 합산해 순위를 매기는 빌보드 글로벌 차트서 5위에 올랐다.블랙핑크는 지난주 ‘빌보드 200’차트에서 2위, 아티스트 100차트서 1위로 첫 진입하며 K팝 걸그룹 최고 순위를 갈아치운 바 있다.K팝 걸그룹이 빌보드 메인 차트서 이처럼 2주 연속 톱10에 이름을 올린건 블랙핑크가 처음이다.주류 팝 시장인 미국서 지속적인 인기를 확인했다는 점에서 의미가 있다.블랙핑크의 'THE ALBUM'은 예약 판매 기간에 선주문량 100만장 이상을 기록하며 대히트 조짐을 보였다. 10월 6일 출시된 이 앨범은 발매 첫날 국내에서만 약 60만장(한터차트 기준, 미국·유럽 수출물량 제외) 팔려 단숨에 K팝 걸그룹 역대 초동 최다 신기록을 세웠다.블랙핑크 정규 1집 ‘THE ALBUM’ 수록곡이자 선공개됐던 'Ice Cream'은 빌보드 핫100서 72위를 기록, 7주 연속 차트인에 성공했다. 이는 핫100에 머문 K팝 걸그룹의 노래 최장 기간이다.블랙핑크는 20일(현지시간) 미국 ABC의 유명 심야 토크쇼 '지미 키멜 라이브(Jimmy Kimmel Live!)’, 21일에는 ‘굿모닝 아메리카(Good Morning America)’ 출연을 확정했다. 미국 ABC의 간판 프로그램에 연이어 출격하는 블랙핑크가 어떤 화려한 무대를 선보일지 팬들의 기대감이 증폭되고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com