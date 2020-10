블랙핑크 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크의 '붐바야 (BOOMBAYAH)' 안무 영상이 2억뷰를 돌파했다. 뮤직비디오 10억뷰 돌파에 이은 꾸준한 동반 인기다.20일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 ‘붐바야’ 안무 영상은 이날 오전 10시 45분께 유튜브에서 조회수 2억회를 넘어섰다.이로써 블랙핑크는 2억뷰 이상 안무 영상을 총 4편 보유하게 됐다. 뮤직비디오 본편뿐 아닌 안무 영상까지 계속되는 억대 뷰 행진은 블랙핑크만의 유일무이한 기록. 사실상 적수가 없는 이른바 ‘넘사벽’ 분야다.'붐바야'에 앞서 유튜브 2억뷰 고지를 밟았던 ‘뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)’, ‘How You Like That’, ‘Kill This Love’ 안무 영상은 현재 4억뷰를 바라보고 있어 블랙핑크의 거침 없는 기록 경신은 계속될 것으로 보인다.‘붐바야’는 2016년 8월에 발표된 블랙핑크의 데뷔 싱글 앨범 '스퀘어 원'(SQUARE ONE)의 더블 타이틀곡 중 하나다. 중독성 강한 후렴구와 신나는 드럼 비트가 인상적인 곡으로 현재까지 글로벌 팬들의 많은 사랑을 받고 있다.‘붐바야’ 뮤직비디오는 지난 13일 10억뷰 대기록을 세웠다. 블랙핑크 통산 3번째이자 이는 K팝 남녀 가수를 통틀어 가장 많은 10억뷰 뮤직비디오 숫자다.총 22편의 억대 뷰 영상을 보유한 블랙핑크의 신곡 발표가 올해 잇따르면서 기존 히트곡들에 대한 관심이 함께 치솟았다. 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수도 빠르게 늘어 현재 5150만 명 이상을 기록 중이다. 첫 정규앨범의 선공개 타이틀 'How You Like That' 발표 당시(6월 26일 기준, 3740만 명) 보다 무려 1400만 명 이상 증가했다. 전 세계 아티스트 2위에 해당하는 구독자 수다.한편 블랙핑크는 데뷔 4년 만의 첫 정규앨범 ‘THE ALBUM’으로 글로벌 음원 차트를 휩쓸고 있다. 이 앨범은 음원 공개 직후 미국을 비롯한 총 57개국 아이튠즈 앨범 차트 1위에 올랐다. 또 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’과 영국 오피셜 앨범 차트에서 발매 첫 주 모두 2위에 오르며 K팝 걸그룹 새 역사를 썼다. 이러한 인기에 힘입어 블랙핑크는 빌보드 '아티스트100' 차트에서 1위로 등극했으며, 빌보드 ‘핫 100’에 2곡을 동시에 올려놓는 성과를 거뒀다. 이 모두 K팝 걸그룹 최초였다.블랙핑크는 20일(현지시간) 미국 ABC의 유명 심야 토크쇼 '지미 키멜 라이브(Jimmy Kimmel Live!)’, 21일에는 ‘굿모닝 아메리카(Good Morning America)’ 출연을 확정했다. 미국 ABC의 간판 프로그램에 연이어 출격하는 블랙핑크가 어떤 화려한 무대를 선보일지 글로벌 팬들의 기대감이 증폭되고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com