이달의 소녀 (사진=블록베리크리에이티브)

그럼 이달의 소녀(LOONA)가 오늘(19일) 새 미니앨범 '미드나잇'(12:00)으로 8개월 만에 컴백한다.이달의 소녀(희진, 현진, 하슬, 여진, 비비, 김립, 진솔, 최리, 이브, 츄, 고원, 올리비아 혜)는 지난 2월 발매한 '해시'(#)의 타이틀곡 'So What' 활동을 통해 자체 기록들을 경신하며 '기록 소녀들'이라는 수식어를 탄생시켰다.이번 앨범을 통해 이달의 소녀는 'With all LOOΠΔs around the world'(세상의 모든 이달의 소녀들과 함께)라는 슬로건을 내세우며 세상의 모든 이달의 소녀들은 언제나 함께 있으며 모두가 존엄하고 동등하며 자유를 얻을 가치가 있는 존재라는 메시지를 예고해 더욱 기대를 모은다.또한 '미드나잇 페스티벌'(Midnight Festival)로 콘셉트를 예고하며 앨범 버전별 분위기와 개성을 살린 다양한 버전의 콘셉트 포토를 공개해 화제를 모았으며, 전 세계의 다양한 페스티벌 룩을 이달의 소녀만의 느낌으로 완벽하게 재해석한 것으로 알려져 눈길을 끈다.이달의 소녀의 새 미니앨범 '미드나잇'(12:00)은 타이틀곡 '와이낫?'(Why Not?)을 포함해 '미드나잇(12:00)' '목소리(Voice)' '기억해(Fall Again)' '유니버스(Universe)' '숨바꼭질(Hide & Seek)' '웁스!(OOPS!)' 그리고 '목소리(Voice)'의 영어 버전인 '스타(Star)'까지 총 8곡으로 구성돼 있다.특히 타이틀곡인 '와이낫?'은 자유롭고 개성 넘치는 자아를 추구하는 스토리가 담긴 업템포 일렉트로 팝 장르의 곡으로 '미드나잇 페스티벌'의 절정이 느껴지며, 하이라이트 메들리에서 공개된 "Di Da Dam Di Dam Di Dam"으로 반복되는 구간은 역대급 중독성을 예고해 글로벌 팬들을 설레게 했다.소속사 블록베리크리에이티브 관게자는 "이달의 소녀의 새 앨범 '미드나잇'(12:00)은 역대급 퀄리티를 위해 오랜 기간 준비한 앨범이며, 세계관 확장을 위한 중요한 앨범이 될 것이다."라면서 "지난 앨범을 통해 탄생한 '기록 소녀들' 수식어를 넘어 '완성형 소녀들'로 올라가는 또 다른 계기가 될 앨범이니 많은 기대 부탁드린다."라고 기대를 당부했다.이달의 소녀는 오늘(19일) 오후 6시 세 번째 미니앨범 '미드나잇'(12:00)을 각종 음원사이트를 통해 발매하고, 타이틀곡 'Why Not?'(와이낫?)으로 본격적인 컴백 활동에 돌입할 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com