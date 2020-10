(여자)아이들 미연, 스쿨룩 찰떡 소화 (사진=SNS)

(여자)아이들 미연이 빛나는 미모를 자랑했다.미연은 지난 15일 (여자)아이들 공식 SNS 채널을 통해 스쿨룩을 입은 사진 여러 장을 공개했다.공개된 사진 속 미연은 학교 콘셉트의 배경에서 통통 튀는 매력을 발산하고 있어 시선을 사로잡았다. 특히 다채로운 표정과 포즈로 여신 미모를 뽐내 보는 이들의 감탄을 자아냈다.해당 게시물을 접한 팬들은 "교복 미연, 너무 잘 어울린다", "예쁜데 귀엽기까지한다", "사진 너무 예쁘다. 올려줘서 고맙다" 등 뜨거운 반응을 보이고 있다.한편, 미연이 속한 (여자)아이들은 오는 11월 8일 온라인 팬미팅 (G)I-DLE OFFICIAL FAN CLUB NEVERLAND 2ND ONLINE FAN MEETING 'GBC in the NEVERLAND'를 개최하고 글로벌 팬들과 만날 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com