옥상달빛 (사진=매직스트로베리)

뮤지션 옥상달빛이 온라인 단독공연으로 팬들과 만난다.옥상달빛은 오는 10월 18일 오후 2시 카카오TV 의 Another Place (어나더 플레이스) 채널을 통해 온라인 유료 단독공연 ‘Sound of Forest’를 개최한다.지난 해 12월 연말 단독공연을 마지막으로 약 10개월만에 열리는 옥상달빛의 공연 소식에 반응이 뜨겁다.‘Sound of Forest’는 제목에서도 알 수 있듯이 깊은 숲에서 진행되는 라이브 공연이다. 숲 속에서 진행되는 최초의 온라인 라이브 공연인만큼 시청관객에게 현장감을 전달하기 위해 입체음향 시스템을 도입, 자연에서 들리는 소리를 옥상달빛 연주와 함께 담아 시청관객의 눈과 귀를 만족시킬 예정이다.본 공연은 텀블벅을 통해 대중의 펀딩을 모아 성사된 공연으로 공식 티켓 오픈 전부터 화제를 모은 바 있다.주최측은 “텀블벅 펀딩이 목표달성액보다 높게 모여 기쁜 마음으로 공연 준비에 임하고 있다. 옥상달빛의 공연을 기다리고 있던 팬들에게 힐링을 줄 수 있는 공연이 될 것이니 많은 기대 부탁드린다”라고 전했다.또한 옥상달빛은 “자연을 사랑하는 옥상달빛에게는 정말 꼭 맞는 무대인 것 같다. 또 우리의 음악과 숲이 주는 소리들이 어떻게 어우러질지 너무 설레인다”라며 기대감을 전했다.옥상달빛의 온라인 단독공연 ‘Sound of Forest’는 18일 오후 2시 카카오TV의 Another Place 채널에서 생중계되며 시청을 위한 유료티켓은 멜론티켓에서 예매 가능하다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com