이달의 소녀 (사진=블록베리크리에이티브)

그룹 이달의 소녀(LOONA)가 오는 19일 컴백을 앞두고 새 미니앨범 타이틀곡 ‘와이낫?’(Why Not?)의 뮤직비디오 티저 영상을 공개해 화제다.소속사 블록베리크리에이티브는 15일 0시 이달의 소녀(희진, 현진, 하슬, 여진, 비비, 김립, 진솔, 최리, 이브, 츄, 고원, 올리비아 혜)의 공식 유튜브 채널을 통해 새 미니앨범 ‘미드나잇’(12:00)의 타이틀곡 ‘와이낫?’(Why Not?)의 티저 영상을 공개했다.공개된 영상은 업템포 스타일의 빠른 비트로 시작되며 ‘와이낫?’(Why Not?)의 일렉트로 팝 사운드로 강렬함과 멤버들의 개성을 살린 영상미로 화려함을 더해 팬들의 시선을 사로잡았다.또한 이달의 소녀 멤버들이 각각 다른 공간에서 특색을 살린 영상 연출과 퍼포먼스를 선보이는 등 신곡에 대한 궁금증과 호기심을 유발시켜 관심이 집중됐다.이번 뮤직비디오 티저 영상에서는 앞서 공개된 콘셉트 포토 문구에서 힌트로 제공된 신곡 ‘와이낫?’(Why Not?)의 하이라이트 부분 가사의 음원이 노출되며 ‘아 왜, 아 왜, 아 왜’라는 당당한 느낌의 자아를 추구하는 가사를 통해 신곡의 흥미로움을 더했다.특히 이달의 소녀는 지난 2월 두 번째 미니앨범 ‘해시’(#) 이후로 약 8개월 만에 컴백을 예고한 것으로, ‘With all LOOΠΔs around the world’(세상의 모든 이달의 소녀들과 함께)라는 슬로건 메시지를 공개하며 전 세계 이달의 소녀들과 경계와 선을 넘어 하나됨을 예고해 글로벌 팬들을 설레게 하였다.한편 이달의 소녀의 신곡 ‘와이낫?’(Why Not?)이 포함된 새 미니앨범 ‘미드나잇’(12:00)은 현재 예약 판매가 진행되고 있으며, 19일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com