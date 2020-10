블랙핑크 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크가 정규 1집 'THE ALBUM'으로 거침없는 인기 상승세를 타고 있는 가운데 글로벌 팬들과 특별한 만남을 가진다.14일 YG엔터테인먼트에 따르면 오는 21일 오후 7시부터 약 100분간 '틱톡 스테이지 with 블랙핑크 (TikTok Stage with BLACKPINK)' 라이브가 진행된다.‘틱톡 스테이지 with 블랙핑크’는 틱톡 애플리케이션에서 생중계된다. 또 사전 이벤트 참가자 중 일부 당첨자는 스크린으로 현장에 참여할 수 있는 기회가 주어진다.'틱톡 스테이지 with 블랙핑크’에서 멤버들은 첫 정규앨범 'THE ALBUM'에 대한 이야기는 물론 근황 토크, 퀴즈 등 다양한 코너로 팬들과 즐거운 소통에 나설 예정이다.평소 남다른 팬 사랑으로 유명한 블랙핑크인 만큼 이번 라이브를 통해 전 세계 블링크(팬덤)와 한층 더 가까워지는 시간을 보낼 것으로 기대를 모은다.한편 블랙핑크는 ‘THE ALBUM’으로 각종 글로벌 차트를 휩쓸고 있다. ‘THE ALBUM’은 지난 2일 음원 발매 직후 세계 57개국 아이튠즈 앨범 차트 정상에 올랐다. 또 13일(현지시간) 발표된 미국 빌보드 '아티스트100' 차트 1위에 등극했고, 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에 K팝 걸그룹 최초로 2곡을 동시에 올리는 성과를 거뒀다.음반 판매량으로도 K팝 걸그룹 역대 신기록을 세우고 있다. 블랙핑크의 ‘THE ALBUM’은 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 2위에 랭크됐고, 지난 9일(현지시간) 발표된 영국 오피셜 앨범 차트에서도 2위에 올라 세계 양대 팝 차트를 오가는 독보적 행보를 보였다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com