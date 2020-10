트와이스 정규 2집, 수록곡 작곡에 두아 리파 참여

신보 '아이즈 와이드 오픈', 박진영·심은지·헤이즈 등 참여…멤버 작사곡도↑걸그룹 트와이스의 두 번째 정규 앨범 작업에 영국의 팝 디바 두아 리파가 참여해 눈길을 끈다.소속사 JYP엔터테인먼트가 11일 공개한 트와이스 정규 2집 '아이즈 와이드 오픈'(Eyes wide open) 트랙리스트에 따르면 두아 리파는 13번 트랙 '비하인드 더 마스크'(BEHIND THE MASK) 작곡에 참여했다.이 곡 작사는 국내 인기 싱어송라이터 헤이즈가 맡았다.타이틀곡인 '아이 캔트 스톱 미'(I CAN'T STOP ME)는 소속사 JYP엔터테인먼트 수장 박진영과 싹쓰리의 '그 여름을 틀어줘'를 만든 심은지가 작사를 맡았다.저스틴 비버, 방탄소년단, 할시 등과 함께 작업한 멜라니 조이 폰타나, 유명 프로듀서 미셸 린드그렌 슐츠가 작곡진에 이름을 올렸다.유럽 일렉트로닉 사운드와 미국의 1980년대 신스 사운드를 섞은 신스 웨이브 장르의 곡이다.수록곡 '업 노 모어'(UP NO MORE)는 지효, '두 왓 위 라이크'(DO WHAT WE LIKE)는 사나, '브링 잇 백'(BRING IT BACK)과 '퀸'(QUEEN)은 다현, '핸들 잇'(HANDLE IT)은 채영, '디펜드 온 유'(DEPEND ON YOU)는 나연이 단독으로 작사하는 등 멤버들도 적극 참여했다.이 밖에도 유명 작곡가 켄지와 영국 출신 프로듀싱팀 런던노이즈(LDN Noise)가 만든 '빌리버'(BELIEVER) 등 총 13곡이 수록됐다.트와이스는 오는 26일 정규 2집 '아이즈 와이드 오픈'을 발매한다.2017년 10월 정규 1집 '트와이스타그램'(Twicetagram)을 발표한 후 약 3년 만의 정규앨범이다.트와이스는 이달 20일 데뷔 5주년을 앞두고 지난 4일부터 10일까지를 '5주년 기념 위크'로 정하고 각종 콘텐츠를 공개했으며, 오는 19일에는 네이버 브이라이브와 유튜브를 통해 5주년 기념 스페셜 라이브로 팬들을 찾는다./연합뉴스