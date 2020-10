방탄소년단, 온라인 콘서트 개최 /사진=빅히트엔터테인먼트 제공

그룹 방탄소년단(BTS)이 온라인 콘서트를 통해 팬들과 만나는 것에 기쁨을 표했다.방탄소년단(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)은 10일 오후 온라인 콘서트 'BTS 맵 오브 더 솔 : 원(BTS MAP OF THE SOUL ON:E)'을 개최했다.지난 6월 14일 열렸던 첫 온라인 콘서트 '방방콘 더 라이브(The Live)' 이후 4개월 만의 공연. 당초 이번 콘서트는 온·오프라인 동시에 개최할 예정이었으나 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증)의 여파로 라이브 스트리밍 생중계 방식으로만 진행하게 됐다.'온(ON)'으로 공연의 포문을 연 방탄소년단은 'N.O', '위 아 불렛프루프 파트.2(We Are Bulletproof Pt.2)', '페르소나(PERSONA)', '상남자(Boy In Luv)'까지 선보였다. 오프닝 무대를 마친 후 방탄소년단은 스크린을 통해 실시간으로 공연을 관람하고 있는 아미(공식 팬덤명)들의 얼굴과 함께 함성이 흘러나오자 밝은 표정으로 인사를 건넸다.RM은 "전 세계 아미 여러분들 환영한다"고 인사했고, 정국은 "준비한 게 굉장히 많아서 빨리 남은 무대를 더 보여드리고 싶다. 오늘 행복한 시간이 됐으면 한다"고 말했다. 뷔는 "이렇게 화면으로라도 아미들을 볼 수 있어서 기분이 좋다"며 미소지었다.이어 RM은 "이번 공연은 지난해 투어를 마치고 1년 정도 전부터 준비를 했다. 뜻밖의 상황으로 투어가 진행되지 못해서 안타까웠는데 이렇게 '온택트 에디션'으로 보여드리게 됐다"고 전했다. 진은 "'방방콘'에서는 채팅으로 아미분들하고 소통했는데 오늘은 화면으로 만날 수 있게 됐다"며 기뻐했다. 쏟아지는 팬들의 함성에 지민은 "세상에서 제일 예쁜 소리다"고 말하기도 했다.정국 역시 "이렇게 오랜만에 아미분들 목소리 들으니 힘이 난다. 오랜만에 심장이 뛰는 것 같다"고 말했고, 슈가도 "오랜만에 들으니 '심쿵'한다"며 감격했다.