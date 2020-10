몬스타엑스 기현과 ‘도도솔솔라라솔’ OST ‘To Be With You’ (사진= 스타쉽 제공)

그룹 몬스타엑스의 기현이 KBS 2TV 수목드라마 ‘도도솔솔라라솔’ 첫 번째 가창자로 참여했다.기현이 가창한 ‘도도솔솔라라솔’ OST PART 1. ‘To Be With You’가 오늘(7일) 오후 6시에 각종 음원사이트를 통해 발매된다.‘To Be With You’는 기현의 시원한 보컬이 돋보이는 경쾌한 시티팝 스타일의 곡이다. 해당 곡은 청량하고 밝은 멜로디와 기현의 맑은 목소리는 드라마 사이사이에서 신나는 분위기를 더하며 감초 역할을 톡톡히 할 것으로 기대된다.앞서 기현은 몬스타엑스의 메인 보컬로 흔들림 없는 실력과 날카로운 카리스마를 선보이는 건 물론, 넓은 음악적 스펙트럼을 바탕으로 수많은 드라마 OST에 참여한 바 있다. 이번 노래를 통해 기현은 따뜻하고 맑은 보이스로 음악적 변신에 나설 예정이다.이처럼 새 OST 발매를 앞두고 있는 기현은 최근 몬스타엑스의 세 번째 정규앨범 ‘FATAL LOVE(페이탈 러브)’로 오는 11월 2일 컴백한다고 밝히기도 해, 음악 팬들의 관심이 더욱 커지고 있다.한편 ‘도도솔솔라라솔’은 작은 시골 피아노학원 ‘라라랜드’에 각자의 상처와 비밀을 안고 모인 이들이 저마다의 사연을 전하며 따스한 힐링 에너지를 선사할 예정이다.고아라, 이재욱을 비롯해 김주헌, 이순재, 예지원, 신은수 등 베테랑 배우들이 출연을 확정 지으며 시청자들에게 주목받고 있으며, 매주 수, 목요일 오후 9시 30분에 방송된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com