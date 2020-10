김현중, 정규앨범 ' Bell of Blessing' 트랙리스트 공개

[연예팀] 김현중이 'A Bell of Blessing'의 트랙리스트를 공개했다.김현중은 금일(7일) 소속사 공식 SNS를 통해 정규앨범 '어 벨 오블 블레싱(A Bell of Blessing)'의 트랙리스트를 공개하며 새 앨범에 대한 기대감을 자극했다.공개된 트랙리스트에는 타이틀곡 'A Bell of Blessing'을 포함해 'What Are We Fighting For' 'I'm a Million' '물구나무' 등 총 11개의 트랙이 담겨져 있다.이번 앨범에서 김현중은 타이틀곡 'A Bell of Blessing'을 비롯한 전곡 작사 작곡은 물론 편곡에도 참여하며 싱어송라이터로서 면모를 뽐냈다. 또한 앨범 전곡의 프로듀싱에 직접 참여해 음악적 역량을 발휘했다.타이틀곡 'A Bell of Blessing'은 전 세계의 팬들에게 보내는 헌사로 경쾌한 비트의 리듬으로 음악을 이끌어가는 희망의 메시지를 담았다.또한 수록곡 'I'm a Million'과 'THIS IS LOVE' 'Pure Love'는 일본에서 발매한 곡이었으나 전 세계 팬들에게 선사하는 선물로 특별히 한국어로 번안하여 수록하였다.이번 새 앨범 'A Bell of Blessing'은 세상을 향한 따뜻한 시선과 어려움을 이겨내고자 하는 굳은 의지가 담긴 김현중 만의 음악세계를 풀어낸 앨범이다.한편, 김현중은 오는 17일 랜선 콘서트 'A Bell of Blessing'를 개최한다. 또한 새로운 정규앨범 'A Bell of Blessing'은 오는 19일 오후 12시, 각종 음원 사이트에서 만나볼 수 있다.(사진제공: 헤네치아)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr