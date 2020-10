보이그룹 몬스타엑스 세번째 앨범 컴백

소속사 측 "음악적 완성도에 심혈 기울여"

몬스타엑스 / 사진 = 한경DB

그룹 몬스타엑스가 11월 가을 컴백 대열에 합류한다.몬스타엑스는 지난 5일 공식 SNS 채널에 세 번째 정규앨범 ‘FATAL LOVE (페이탈 러브)’의 커밍순 이미지를 게재했다.공개된 커밍순 포스터에는 다크한 분위기의 블랙 배경과 강렬한 레드 컬러로 "COMING SOON DATE 20201102 MONSTA X 'FATAL LOVE' "이라는 타이포 사이로 몽환적이면서 매력이 돋보이는 입술과 어두운 실루엣이 등장해 신곡에 대한 기대감을 높였다.소속사 측은 "몬스타엑스 멤버들이 오랜 기간 준비한 만큼 음악적 완성도에 심혈을 기울여 정규앨범을 준비하고 있다"면서 "올 가을 새롭게 선보일 음악 활동에 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 전했다.차근차근 계단식 성장을 바탕으로 글로벌 팬덤 (몬베베)을 구축하며 6년 차 아이돌로서 유의미한 성과를 거두고 있는 몬스타엑스는 발표하는 앨범마다 자신들만의 독보적인 음악과 퍼포먼스로 전 세계 팬들의 마음을 매료시켰던 이들이 어떤 색깔의 콘텐츠로 팬들의 기대감을 충족시킬 수 있을지 기대가 모인다.글로벌 그룹으로 성장 중인 몬스타엑스는 올해 초 발표한 미국 첫 정규 앨범 'ALL ABOUT LUV(올 어바웃 러브)'를 통해 눈에 띄는 성과를 거뒀다. 빌보드 메인 앨범 차트인 빌보드200 5위를 비롯해 아티스트100 등 총 7개의 차트에서 10위권에 진입 했다. 6월 ‘판타지아 엑스(FANTASIA X)’의 타이틀 ‘판타지아(FANTASIA)’ 활동을 성공적으로 마친 뒤 미국 타임지의 행사 'TIME100 Talks(타임100 톡스)'에 유일한 퍼포머로 참석 했으며 민혁과 셔누는 최근 듀엣곡 ‘헤브어 굿 나잇’을 발표해 미국의 경제 전문지 포브스(Forbes)의 집중 조명을 받기도 했다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com