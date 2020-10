골든차일드 Pump It Up(사진=울림엔터테인먼트)

오는 7일 컴백을 앞둔 골든차일드가 뮤직비디오 티저를 공개했다.소속사 울림엔터테인먼트는 3일 0시, 골든차일드의 공식 SNS 채널을 통해 타이틀곡 ‘Pump It Up’ 일부를 엿볼 수 있는 티저 영상을 공개했다.공개된 티저 영상 속에는 회사원, 요리사, 라디오 DJ, 영화배우, 감독 등 다양한 테마로 등장한 골든차일드의 모습이 담겨 있어 팬들의 폭발적인 반응을 끌었다.특히, 열 멤버의 장난기 가득한 모습과 청량감 넘치는 사운드는 7일에 베일을 벗게 될 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 한층 높이고 있다.타이틀곡 ‘Pump It Up’은 좋아하는 이성을 보고 설레하는 마음을 담은 업템포 댄스 곡이다. 골든차일드의 데뷔곡 ‘담다디’를 만든 작곡가 ‘MosPick’의 작품으로, 이번 앨범에서도 래퍼 장준과 TAG(태그)가 랩 메이킹에 참여해 돌아온 ‘원조 청량돌’ 골든차일드만의 힘찬 에너지를 극대화할 예정이다.골든차일드는 전작 ‘ONE(Lucid Dream)’으로 성장통을 끝내고 완벽히 하나가 된 모습을 보여줬다. 폭넓은 음악 스펙트럼과 다양한 변신으로 ‘자아 찾기 3부작’을 마무리하고 새로운 시작을 알린 만큼, 2020년을 화려하게 마무리할 골든차일드의 새로운 음악에도 이목이 집중될 전망이다.한편, 골든차일드의 두 번째 싱글 앨범 ‘Pump It Up’은 오는 7일 오후 6시, 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com