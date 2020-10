방탄소년단 "편견 용인될 수 없어…우리 역시 경험했다"

美매체 인터뷰…"'BLM' 기부, 인종차별·폭력에 반대한다는 뜻""저희 역시 편견을 경험해 왔습니다.인종차별이나 폭력의 대상이 되지 않는 것은 모든 사람의 권리라고 생각한다는 목소리를 내고 싶었습니다."(슈가)그룹 방탄소년단(BTS)은 2일(현지시간) 미국 연예매체 버라이어티와 인터뷰에서 지난 6월 흑인 인권운동 캠페인 '흑인 목숨도 소중하다'(Black Lives Matter·BLM)에 100만달러를 기부한 것과 관련해 이같이 밝혔다.방탄소년단은 당시 공식 트위터 계정에 "우리는 인종차별에 반대합니다.우리는 폭력에 반대합니다.나, 당신, 우리 모두는 존중받을 권리가 있습니다.함께 하겠습니다"라는 글을 올린 후 소속사 빅히트엔터테인먼트와 함께 'BLM'에 100만달러를 전달했다.이들의 기부 소식이 전해지자 팬덤인 아미 역시 소액 기부 프로젝트 '원 인 언 아미'(One in an ARMY)를 통해 같은 금액을 모아 'BLM' 측에 전했다.리더 RM은 이날 인터뷰에서 "편견과 폭력에 반대하는 우리의 전체적인 메시지 일부로서, 우리가 무엇을 할 수 있을지 매우 신중하게 생각해 내린 결정이었다"고 기부 배경을 설명했다.방탄소년단은 음악은 물론 2018년 유엔 총회 연설, '러브 마이셀프'(LOVE MYSELF) 캠페인 등을 통해서도 사회적 차별에 반대한다는 메시지를 꾸준히 던진 바 있다.진은 "해외에 있거나 다른 상황에 있을 때, 우리 또한 편견에 시달렸다"면서 "편견은 용인되어선 안 되는 것"이라고 힘줘 말했다.슈가 역시 "'BLM' 지지 표명에 관한 것은 정말 간단하다.우리가 인종차별과 폭력에 반대한다는 것"이라며 "연대해준 팬들에게 정말 고맙다"며 감사 인사를 전했다.그는 방탄소년단이 정치적이라고 생각하느냐는 질문에 "그렇지 않다.정치적인 용어로 말하고 싶지 않다"고 선을 그었다.이어 자신들은 거창한 메시지를 전하려는 것이 아니라며 "우리의 이니셔티브는 정의로운 세상에서 살기를 바라는 모든 사람이 추구하는 것"과 같다고 말했다.반면 RM은 이에 대해 "우리는 정치인이 아니지만, 모든 것은 결국 정치적"이라며 "조약돌 같은 것들마저도 정치적일 수 있다"고 답했다.그러면서 "우리가 정말 보고 싶은 것은 모두가 안전한 삶을 영위할 수 있는 것이다.그것이 'BLM'에 기부하거나 유니세프 캠페인 등을 하는 동기가 된다"고 밝혔다.지금 방탄소년단에 가장 중요한 이슈는 무엇이냐고 묻자 RM은 "전 세계 많은 청년이 팬데믹으로 고통을 받고 있다는 것"이라며 "우리가 할 수 있고 해야 할 일은 사람들, 특히 젊은이들에게 희망과 에너지를 주는 것이라고 느낀다"고 강조했다.제이홉도 "우리는 항상 더 나은 세상을 만들기 위해 우리가 할 수 있는 것을 하고 싶다"며 "음악이든 자선을 통해서든 우리가 할 수 있는 한 긍정적인 방향으로 가고 싶다"는 바람을 드러냈다./연합뉴스