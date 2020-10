위인전(사진=방송화면캡쳐)

그룹 위아이(WEi)가 팀워크를 인정받았다.위아이는 지난 2일 공식 유튜브 채널을 통해 위엔터테인먼트 자체 리얼리티 콘텐츠 'OUI GO UP 위인전'(이하 '위인전') 12화를 공개했다.이날 위아이는 각종 미션을 통해 팀워크를 다졌다. 이들은 다양한 미션을 수행하며 장난기 가득하면서도 진지한 모습을 보였다. 데뷔를 앞두고 아이돌 덕목을 갖추기 위해 최선을 다하는 멤버들의 모습이 훈훈함을 자아냈다.앞서 아이돌 5대 덕목인 팀워크를 위해 미션을 시작한 위아이는 '위인전 마지막 관문' 미션에 임했다. 제시어를 듣고 차례로 그림을 그려 최종 정답을 맞히는 '릴레이 드로우' 게임을 통해 남다른 합을 자랑하며 미션에 성공했다.마지막 '엔딩 요정' 미션에서는 제시어에 가장 알맞은 표정으로 점프해 한 컷에 멤버들 전원이 담겨야 했다. 위아이는 개성 넘치는 표정과 제스처로 웃음을 이끌어내는 한편 미션에 성공해 최종 목표였던 위인전에 올랐다.한편, '위인전'은 'OUI인들을 세상에 널리 퍼뜨려라'라는 뜻을 담은 리얼리티로, 최고의 아이돌이 되기 위한 5대 덕목(체력, 두뇌, 개인기, 운, 팀워크)의 테스트를 통해 위인전의 진짜 주인공으로 거듭나는 위아이의 데뷔 카운트다운 성장 기록 프로젝트다. 데뷔를 앞둔 위아이에 대한 팬들의 기대감을 높였다.위아이는 최고의 스태프&프로듀서진들의 전폭적인 지원 속에서 오는 5일 오후 6시 전 음원사이트를 통해 데뷔 앨범 'IDENTITY : First Sight'를 발매한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com