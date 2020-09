‘다재다능 싱송라’ 유하, ‘ISLAND’로 금일 데뷔

[연예팀] 유니버설뮤직 소속 유하가 ‘아일랜드’로 정식데뷔한다.유니버설뮤직 코리아 소속 신인 아티스트 유하(YOUHA)가 오늘(29일) 오후 6시 싱글 ‘아일랜드(ISLAND)’를 발매하며 전격 데뷔한다.뮤직비디오 역시 같은 날 오후 6시 공개를 앞둔 가운데 유니버설뮤직 코리아는 뮤직비디오 공개 직전 유하의 공식 인스타그램 라이브 방송을 예고하며 데뷔에 대한 기대감을 불러일으켰다.유니버설뮤직 코리아는 “유하는 작사, 작곡, 댄스까지 가능한 솔로 싱어송라이터로 제 2의 보아가 되어 K-팝 시장에 새로운 바람을 불러 일으킬 예정”이라며 “앞으로의 행보에 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.유하의 데뷔 싱글 ‘아일랜드’는 몽환적인 기타 라인과 청량한 탐 사운드가 어우러져 유하 만이 표현할 수 있는 밝고 솔직한 에너지를 뿜는 신스팝 곡이다. 유하는 ‘아일랜드’에서 스스로가 약한 걸 알지만 사랑하는 사람을 위해서라면 섬(Island)처럼 큰 마음을 기꺼이 내어줄 수 있다는 순수한 마음을 노래한다.오는 10월 8일 유하는 Mnet ‘엠카운트다운’에서 정식 데뷔 무대를 선보일 예정이다. 유하의 방송활동을 비롯한 매니지먼트 활동은 더뮤직웍스엔터테인먼트와 함께한다.한편, 유하는 지난 25일 발매된 노르웨이 뮤지션 젠스(Jens)의 ‘Wish I Was Right For You’에 한국어 가사를 직접 작사, 가창하며 피처링 아티스트로 참여해 정식 데뷔 전 글로벌 컬래버레이션으로 주목을 받았다. 유하는 올해 연말에 두 번째 싱글을 발매하며 앞으로의 음악 활동에 박차를 가할 예정이다.(사진제공: 유니버설뮤직)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr