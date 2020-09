골든차일드, 청량미 가득한 ‘Pump It Up’ B 버전 콘셉트 포토 공개

[연예팀] 골든차일드가 청량함 가득한 티저 이미지를 공개했다.골든차일드는 29일 자정 0시, 공식 SNS를 통해 두 번째 싱글 앨범 ‘Pump It Up’ B 버전 콘셉트 포토를 공개했다.앞서 공개된 A 버전 콘셉트 포토로 레트로 무드를 발산한 골든차일드는 B 버전 티저를 통해 각자의 개성을 살린 프레피룩으로 ‘원조 청량돌’다운 상큼한 비주얼을 자랑하며 신곡 콘셉트에 대한 기대감을 한층 더 높였다.컴백 타이틀곡 ‘Pump It Up’은 좋아하는 이성을 보고 설레하는 마음을 담은 업템포 댄스 곡으로, 특유의 재치 있는 가사와 듣기만 해도 무대가 연상되는 곡 구성이 골든차일드만의 청량한 매력을 더욱 더 배가시켰다.특히 골든차일드의 데뷔곡 ‘담다디’를 만든 작곡가 ‘MosPick’의 작품으로 이번 앨범에서도 래퍼 장준과 TAG(태그)가 랩 메이킹에 참여해 새 앨범에 대한 완성도를 높였다.지난 6월 공개된 골든차일드의 미니 4집 ‘Take A Leap’는 발매 직후 국내 다수 음원사이트 상위권에 이름을 올리며 압도적인 성장세를 실감케했다.또한 타이틀곡 ‘ONE(Lucid Dream)’은 캄보디아, 이스라엘 아이튠즈 탑 K-POP 앨범 차트에서 1위를 기록했고, 말레이시아, 베트남, 태국, 필리핀, 러시아, 캐나다, 일본 등 해외 7개국에서 TOP5 안에 안착하며 전 세계 음악팬들의 사랑을 받고있다.한편, 골든차일드의 두 번째 싱글 앨범 ‘Pump It Up’은 오는 10월 7일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.(사진제공: 울림엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr