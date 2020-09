펜타곤, 미니 10집 ‘WE:TH’로 10월12일 컴백확정

[연예팀] 펜타곤이 오는 10월12일 ‘위드’로 컴백한다.큐브 엔터테인먼트는 28일 0시 펜타곤 공식 SNS 채널을 통해 열 번째 미니앨범 ‘위드(WE:TH)’의 아트워크 티저 이미지를 공개했다.공개된 티저 이미지에는 앨범명, 발매 일자와 함께 까만 선으로 그린 꽃 한 송이만이 담겨있어 새 앨범에 대한 궁금증을 증폭시켰다.펜타곤의 미니 10집 '위드’는 지난 2월 발매한 정규 1집 ‘유니버스:더 블랙 홀(UNIVERSE : THE BLACK HALL)’ 이후 정확히 8개월 만의 신보다.매 앨범마다 직접 프로듀싱에 참여하며 '자체제작돌'이라는 수식어를 얻은 펜타곤은 지난 6월 종영한 Mnet '로드 투 킹덤'을 통해 에너지 넘치는 퍼포먼스와 음악, 독보적인 팀 컬러를 자랑하며 대중의 눈도장을 확실하게 찍었다. 여기에 활동을 중단했던 멤버 옌안이 복귀, 팀 합류를 예고해 이번 컴백에 대한 팬들의 기대감은 최고조를 향하고 있다.앞서 데뷔 후 4년간의 진솔한 이야기들을 담은 인터뷰 필름 'RE: PENTAGON'과 컴백 트레일러 'KEEP US BY YOUR SIDE'를 공개하며 컴백 분위기 예열에 나선 펜타곤은 다채로운 컴백 콘텐츠를 순차적으로 오픈하고 컴백 열기를 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다.한편, 펜타곤의 미니 10집 '위드’는 오는 10월 12일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.(사진제공: 큐브엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr