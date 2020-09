‘세상의 모든 이달의 소녀들과 함께’ 이달의 소녀, ‘미드나인’ 슬로건 공개

[연예팀] 이달의 소녀가 새 미니앨범 ‘미드나잇’ 슬로건을 공개했다.소속사 블록베리크리에이티브는 28일 0시 이달의 소녀(희진 현진 하슬 여진 비비 김립 진솔 최리 이브 츄 고원 올리비아 혜)의 공식 SNS를 통해 새 미니앨범 ‘미드나잇’(12:00)의 슬로건 포스터를 게재했다.공개된 슬로건 포스터 속 이달의 소녀는 통일된 포즈와 하얀 점프수트 의상으로 마치 하나가 된 듯한 분위기를 드러내고 있으며 누군가를 바라보는 오묘한 눈빛과 표정이 포스터의 무드를 더하고 있다.또한 ‘With all LOOΠΔs around the world’(세상의 모든 이달의 소녀들과 함께)라는 슬로건 문구를 중앙에 배치하여 이달의 소녀와 세상의 모든 이달의 소녀들은 하나이며 함께라는 메시지를 전달하고 있다.이달의 소녀의 슬로건은 지난 앨범에서 전한 'For All LOONAs Around the World'(세상의 모든 이달의 소녀를 위해), ‘To all LOONAs around the world’(세상의 모든 이달의 소녀들에게)에 이어 또 한 번 세상과의 연결을 의미하고 있어 글로벌 팬들의 기대감을 상승시켰다.이번 슬로건 포스터가 공개됨으로서 지난 18일 공개된 콘셉트 포스터와 문구인 ‘미드나잇 페스티벌’(Midnight Festival)의 해석 요소가 더해지며 이달의 소녀의 독보적인 세계관에 대한 팬들의 관심이 더욱 뜨거워진 상태이다.한편 이달의 소녀는 오는 10월19일 오후 6시 새 미니앨범 ‘미드나잇’(12:00)을 발매, 타이틀곡 ‘와이낫?’(Why Not?)으로 본격적인 컴백 활동에 돌입할 예정이다.(사진제공: 블록베리크리에이티브)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr