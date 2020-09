헤이즈&펀치 브람스를 좋아하세요?(사진=냠냠엔터테인먼트)

'브람스를 좋아하세요?' 애청자를 위한 스페셜 OST가 발표된다.헤이즈(Heize)와 펀치(Punch)가 함께 참여한 SBS 월화드라마 '브람스를 좋아하세요?' OST Part.8 '밤하늘의 저 별처럼'이 27일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.헤이즈와 펀치는 '음색보컬', '음원강자' 모든 수식어가 따라 다니는 최고의 가수들이다. 그런 두 여가수가 '브람스를 좋아하세요?' 한 드라마에서 컬래버레이션 한 것은 이례적인 일이다. '브람스를 좋아하세요?'는 애청자들을 위한 선물 같은 스페셜 OST를 발표한다.두 음원강자가 참여한 '밤하늘의 저 별처럼'은 R&B리듬에 피아노가 메인으로 편곡됐으며, 이별 후 그리움에 잠 못드는 밤의 감성을 한층 고혹적이고 애절하게 표현한 보사노바풍의 발라드 곡이다. 헤이즈와 펀치의 유니크한 음색이 절묘하게 어우러지며 노래를 더욱 아름답게 만들어냈다.이번 듀엣 성사는 '브람스를 좋아하세요?'에 OST 프로듀서인 송동운 프로듀서에 제안으로 성사됐다. '브람스를 좋아하세요?' 애청자들을 위한 선물 같은 OST다. 최고의 화제작으로 꼽히는 드라마 '브람스를 좋아하세요?'에서 공개하는 그들의 스페셜한 조합에 벌써부터 기대가 모아지고 있다.드라마 '호텔 델루나', '태양의 후예', '괜찮아 사랑이야', '달의연인 보보경심려'를 비롯해 '도깨비' OST 최고 히트곡 에일리 '첫눈처럼 너에게 가겠다', 찬열&펀치(Punch) 'Stay With Me', 크러쉬 'Beautiful', 소유 'I Miss You' 등 4곡을 줄세우기 히트시키며 국내 최고의 OST 제작 프로듀서로 주목받은 송동운 프로듀서가 다시 '브람스를 좋아하세요?' OST 제작과 총프로듀싱을 맡아 더욱 기대를 한껏 높이며 명품 OST 탄생을 기대케 한다.한편 '브람스를 좋아하세요?'는 스물아홉 경계에 선 클래식 음악 학도들의 아슬아슬 흔들리는 꿈과 사랑에 관한 이야기를 그린 드라마로, 섬세한 스토리와 아름다운 영상미, 배우들의 탄탄한 연기력이 조화를 이뤄 '웰메이드 감성 드라마'라는 입소문을 타며 상승 곡선을 그려가고 있다. 매주 월, 화요일 밤 10시 방송된다.…신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com