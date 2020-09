FACE it(사진=영상캡쳐)

베리베리가 ‘FACE it’ 트레일러 영상을 기습 공개했다.27일 0시 베리베리의 SNS 채널을 통해 독보적인 영상미를 담은 ‘FACE it (페이스 잇)’ 트레일러 영상을 게재했다. ‘FACE it’은 베리베리가 올 한해 대중과 함께 그려갈 새로운 희망의 스토리로 "무한한 잠재력을 가진 청춘들이 세상을 정면돌파하고 다른 차원으로 도약하고자 하는 여정"을 담아낸 시리즈이다.공개된 영상은 ‘FACE it’이란 메시지로 포문을 연다. 이어 바깥세상과 단절된 모습을 나타내는 듯, 창문에 앉아 있는 다양한 사람들과 원형으로 모인 베리베리 멤버들의 모습이 차례로 담겨있다. 뿐만 아니라 마치 나 자신을 마주하는 듯한 모습의 강민, 서로를 마주 보는 계현과 민찬, 눈을 가리고 있는 용승 등이 차례대로 등장해 앞으로 베리베리가 만들어갈 스토리텔링에 관한 궁금증이 증폭되고 있다.베리베리는 지난 1월 소외되고 단절됨 속에서 상처받은 청춘들이 자신을 마주하며 자신을 인정하고 사랑하는 과정을 담은 ‘FACE ME (페이스 미)’ , 7월 발매된 '너와 나의 연결, 연결을 통한 치유'라는 메시지를 담은 ‘FACE YOU (페이스 유)’ 앨범으로 베리베리의 음악적 공감을 통해 동시대를 살아가는 청춘들과 소통하며 위로를 전했다.한편, 트레일러 영상을 기습 공개한 베리베리가 앞으로 전해줄 이야기에 기대가 모아진다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com