괴물 신인 MCND 콘서트(사진=티오피미디어, MYMUSICTASTE)

그룹 MCND와 전 세계 팬들이 만나는 첫 단독 콘서트가 드디어 베일을 벗는다.MCND는 26일 오후 12시(한국시각) MYMUSICTASTE를 통해 첫 단독 콘서트 ‘MCND 1ST ON:LIVE [GEM AGE]’를 연다.앞서 MCND가 데뷔 7개월 만에 첫 단독 콘서트를 개최한다는 소식이 알려져 큰 관심을 한 몸에 받았다. 또 그간 멤버들이 공연에서 선보일 무대와 퍼포먼스에 대한 스포일러를 꾸준히 제시해 궁금증을 더했다.‘MCND 1ST ON:LIVE [GEM AGE]’에 글로벌 팬들의 이목이 집중된 가운데, 이번 공연의 기대 포인트를 짚어봤다.# 강렬 퍼포먼스+수록곡 무대 최초 공개우선 MCND의 강점인 강렬한 퍼포먼스를 빼놓을 수 없다. MCND는 프리 데뷔곡 ‘TOP GANG’부터 1ST MINI ALBUM [EARTH AGE] 타이틀곡 ‘nanana’까지, 매번 에너지 넘치는 무대로 시선을 완벽히 사로잡았다. MCND는 이번 공연에서 한층 더 파워풀한 퍼포먼스를 펼쳐 팬들을 또 한 번 매료시키겠다는 각오다.그동안 보여주지 않았던 앨범 수록곡들의 무대도 준비돼있다. 지난 16일 공식 SNS에 이번 공연의 셋 리스트를 뒤섞은 빙고판이 게재돼 화제를 모았던 만큼, 이번 공연에서 최초 공개될 무대는 무엇일지 주목된다.# 김수현&서예지→오마이걸 완벽 커버tvN ‘사이코지만 괜찮아’ 패러디와 틴탑, 오마이걸을 커버한 무대는 색다른 재미를 선사할 예정이다. 이것 역시 공식 SNS 등을 통해 예고돼 팬들의 뜨거운 반응을 얻었던 상황. ‘사이코지만 괜찮아’ 패러디는 팬들의 투표로 결정됐다. 팬들이 가장 보고 싶어하던 극중 문강태(김수현 분), 고문영(서예지 분) 등으로 변신한 MCND는 어떤 모습일지 기대가 쏠린다.틴탑의 ‘숨듣명(숨어서 듣는 명곡)’인 ‘향수 뿌리지마’와 오마이걸의 히트곡 ‘Dolphin’ 커버 무대도 기다리고 있다. 특히 MCND가 같은 소속사 선배 그룹인 틴탑의 풋풋함이 담긴 ‘향수 뿌리지마’를 어떻게 재해석했을지 궁금증을 자아낸다. 또한 그간 블랙핑크의 ‘Kill This Love’와 ‘How You Like That’, ITZY의 ‘달라달라’, ‘WANNABE’, ‘Not Shy’ 등 여러 걸그룹들의 노래를 완벽히 커버했던 MCND표 ‘Dolphin’ 역시 중요한 관전 포인트다.# 글로벌 팬들과 한자리에MYMUSICTASTE를 통한 글로벌 데이터에 따르면, ‘MCND 1ST ON:LIVE [GEM AGE]’는 전 세계 70여 개국과 약 2만 명의 글로벌 팬들의 요청이 쇄도해 개최됐다. MCND의 남다른 글로벌 인기가 입증된 만큼, 이번 공연은 지구와 가장 유사한 행성인 Kepler 1649C에서 지구로 온 MCND가 GEM(팬클럽명)을 만나 같이 만들어가는 콘셉트로 꾸며져 눈길을 끈다.MCND는 지난 25일 이번 공연의 현장감을 미리 엿볼 수 있는 리허설 라이브를 진행해 팬들의 기대감을 한껏 끌어올리기도 했다. 이어 본 공연에선 화상캠으로 팬들과 마주한다. 깜짝 OX 퀴즈를 함께 하며 팬들과 잊지 못할 추억을 만드는 것은 물론, 활발한 소통을 통해 한층 더 가까워질 수 있는 특별한 시간이 될 전망이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com