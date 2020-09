위인전 위아이(사진=위엔터테인먼트)

그룹 위아이(WEi)가 기상천외한 기상 미션과 팀워크 미션으로 웃음을 선사했다.위아이는 지난 25일 공식 유튜브 채널을 통해 위엔터테인먼트 자체 리얼리티 콘텐츠 ‘OUI GO UP 위인전’(이하 ‘위인전’) 11화를 공개했다.이날 위아이는 잠에서 깨자마자 미션에 도전해야 했다. 앞서 위아이는 잠들기 전 기상 미션을 안내받았다. 그러나 고된 하루에 멤버들은 요란한 기상송에도 쉽게 일어나지 못했고, 비몽사몽 잠에서 깨는 귀여운 모습이 팬들의 시선을 모았다.이어 멤버들은 런웨이 파자마를 입고 룰라의 ‘3!4!’ 타이밍을 맞추는 미션에 임했다. 이 가운데 요한은 마지막 남은 용하가 미션에 성공하기 직전까지 잠에서 깨지 못했고, 바쁘게 내려와 파자마를 입었지만 결국 이부자리 개기 벌칙을 수행하게 됐다. 그는 잠에서 덜 깬 채 이불을 정리해 웃음을 자아냈다.기상 미션 이후 위아이는 아이돌 5대 덕목인 ‘팀 워크’를 위해 ‘만장일치 레이스’를 펼쳤다. 한 단어를 듣고 멤버들이 같은 포즈를 취하는 미션이었다. 이들은 다양한 제시어에 각양각색 포즈를 취하는가 하면, 틀린 사람에게 장난기 가득한 응징을 해 웃음을 안겼다.한편, ‘위인전’은 ‘OUI인들을 세상에 널리 퍼뜨려라’라는 뜻을 담은 리얼리티로, 최고의 아이돌이 되기 위한 5대 덕목(체력, 두뇌, 개인기, 운, 팀워크)의 테스트를 통해 위인전의 진짜 주인공으로 거듭나는 위아이의 데뷔 카운트다운 성장 기록 프로젝트다. 매주 금요일 오후 7시 위아이 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.위아이는 오는 10월 5일 오후 6시 전 음원사이트를 통해 최고의 스태프들이 심혈을 기울이며 높은 퀄리티를 예고한 첫 번째 미니앨범 ‘IDENTITY : First Sight’를 발매한다. 현재 각종 온라인 음반 사이트에서 앨범 예약 판매가 진행 중이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com