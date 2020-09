펜타곤 (사진=큐브 엔터테인먼트)

그룹 펜타곤의 일본 정규 1집 'UNIVERSE : THE HISTORY'가 오리콘 데일리 앨범 차트 2위를 기록했다.지난 23일 발매된 펜타곤의 일본 정규 1집 'UNIVERSE : THE HISTORY'가 발매 당일 오리콘 데일리 앨범 차트 2위, 아이튠즈 케이팝 앨범 차트 3위에 오르며 현지에서의 뜨거운 인기를 입증했다.'UNIVERSE : THE HISTORY'는 타이틀처럼 펜타곤과 팬클럽 'UNIVERSE'(유니버스)의 추억을 더듬어 나가는 앨범으로, 데뷔곡 'Gorilla'부터 히트곡 '빛나리', '청개구리', 'Dr. 베베' 그리고 팬송인 '소중한 약속 (To Universe)' 등 펜타곤을 대표하는 곡들의 일본어 버전은 물론 일본 메이저 데뷔 싱글 'COSMO'와 두 번째 싱글 'HAPPINESS' 등이 수록됐다.펜타곤은 지난해 2월 싱글 'COSMO'를 발표하고 일본 메이저 데뷔했으며, 오리콘 차트와 아이튠즈 종합 앨범 차트 1위를 달성하며 큰 주목을 받은 바 있다.한편, 펜타곤은 오는 10월 컴백을 앞두고 막바지 앨범 준비에 몰두하고 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com