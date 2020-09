스트레이 키즈 (사진=스페이스오디티)

보이그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 케이팝 레이더 주간 차트 1위에 오르며 빠른 성장세를 증명했다.스트레이 키즈 ‘백 도어(Back Door)’ 뮤직비디오는 케이팝 레이더 2020년 38주 차(9월 13일~9월 19일) 차트에서 36,293,231뷰를 기록하며 1위로 진입했다.지난 6월 공개된 스트레이 키즈의 ‘神메뉴’ 뮤직비디오는 34시간 만에 1천만뷰를 달성한 바 있다. 이어 이번 신곡 ‘백 도어’ 뮤직비디오는 3개월만에 종전 기록을 ‘6시간’ 단축시키며 자체 최고 기록을 경신하는 기염을 토했다.이에 대해 케이팝 레이더 측은 “불과 1년전 발매된 ‘더블 낫(Double Knot)’이 1천만 뷰 달성까지 132시간이 소요된 반면, ‘백 도어’는 단 28시간 만에 1천만 뷰를 돌파했다”며 “1년 만에 약 4.7배 뛰어오른 성장”이라고 전했다.또 스트레이 키즈의 ‘신메뉴’ 뮤직비디오는 지난달 28일엔 1억 뷰를 돌파하며 떠오르는 글로벌 아티스트로서의 면모를 보여주기도 했다.스트레이 키즈는 아메리카 대륙에서 유독 강세를 보이는 아티스트 중 하나이다. 케이팝 레이더가 분석한 스트레이 키즈의 국가별 유튜브 조회수에 따르면 지난 일주일 동안 스트레이 키즈에게 발생한 약 7,500만 건의 유튜브 조회수 중 한국의 비중은 1.3%인 것으로 집계됐다. 그러나 미국과 브라질, 멕시코, 아르헨티나에서 발생한 조회수는 전체 25% 이상의 비중을 차지했다.특히 아메리카뿐 아니라 인기 국가 상위 20개 안에 러시아, 우크라니아, 카자흐스탄 등이 랭크돼 스트레이 키즈가 유라시아 전반에 걸친 다양한 국가에서 인기를 끌고 있는 것을 확인할 수 있다.이와 관련, 케이팝 레이더 측은 “특정 국가나 대륙에 한정된 것이 아닌, 글로벌 전반에 걸친 인기를 확인할 수 있었다”며 “앞으로가 더 기대되는 라이징 아티스트 중 한 팀”이라고 밝혔다.아울러 이번 38주 차 케이팝 레이더 주간 유튜브 조회수 차트에서는 프로미스나인(fromis_9)의 ‘필 굿(Feel Good)’이 831만 뷰를 기록하며 9위에 새롭게 진입했다.이 외에도 방탄소년단의 ‘다이너마이트(Dynamite)’(3,262만 뷰)를 비롯해 블랙핑크의 ‘아이스크림(Ice Cream(with Selena Gomez))’(3,109만 뷰), 있지(ITZY)의 ‘낫 샤이(NOT SHY)’(1,914만 뷰), 블랙핑크의 ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’(1,735만 뷰), 블랙핑크의 ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’(1,042만 뷰), 방탄소년단의 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)’(999만 뷰), 블랙핑크의 ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’(934만 뷰), 싸이의 ‘강남스타일’(822만 뷰) 등이 주간 케이팝 레이더 TOP10을 차지했다.한편 음악 스타트업 스페이스오디티에서 설립한 케이팝 레이더는 지난 일주일 동안 전 세계에서 시청한 유튜브 조회수를 토대로 매주 주간 차트를 공개하고 있으며, 집계 데이터를 통해 ‘2019 K-POP 세계지도’를 공개하여 화제를 모은 바 있다. 그 외에도 인스타그램, 트위터, 페이스북, 팬카페 등의 팔로워 차트도 확인할 수 있다. 최근에는 케이팝 팬덤을 위한 앱 ‘내 손안의 덕메이트, 블립(blip)’을 출시해 팬덤의 뜨거운 반응을 얻고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com