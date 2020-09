고스트나인 /사진=마루기획 제공

신인 보이그룹 고스트나인(GHOST9)이 본격 활동에 돌입한다.고스트나인은 23일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 데뷔 앨범 '프리 에피소드 1 : 도어(PRE EPISODE 1 : DOOR)'를 발표한다.타이틀곡 '띵크 오브 던(Think of Dawn)'은 힙합과 덥스텝을 기반으로 한 팝 댄스 트랙으로, 드럼과 베이스의 강한 비트 위에 고스트나인(GHOST9)의 부드러우면서 거친 목소리가 더해져 풍성함을 자랑한다. 특히 강렬한 사운드와 어우러진 고스트나인 표 파워풀한 퍼포먼스로 글로벌 팬들을 매료시킬 예정이다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 우주적 공간 속 고스트나인의 매력을 다양한 색채로 풀어내며 앞으로 고스트나인이 펼쳐나갈 세계관의 시작을 알린다. SF영화를 방불케 하는 화려한 영상미와 촘촘하게 얽힌 섬세한 스토리텔링을 통해 고스트나인만의 독보적인 아이덴티티를 확립할 전망이다.이외에도 데뷔 앨범 '프리 에피소드 1 : 도어'에는 웅장한 오케스트라 도입부로 고스트나인의 시작을 알리는 'Vision', 이들의 색깔을 확실히 보여주는 강렬한 힙합 댄스 트랙 'Reborn', 오직 한 사람만을 향한 사랑의 메시지를 담은 펑키한 팝 댄스곡 'It's gonna be hot', 사랑에 빠진 순간, 서로의 세상 속에 던져진 설렘을 표현한 'Lay back', 몽환적이면서도 청량한 분위기의 '야간비행'까지 완성도 높은 총 6곡이 수록됐다.이처럼 고스트나인은 '지구공동설'에서 착안한 탄탄하고 방대한 세계관을 앞세워 역대급 데뷔를 준비 중이다. 뿐만 아니라 고스트나인은 소울메이트인 심벌 캐릭터 '글리즈(GLEEZ)'를 론칭한 데 이어 이날 밤 9시 Mnet 'GHOST9 DEBUT SHOWCASE [DOOR]'를 통해 K팝 아티스트 최초로 63빌딩에서 데뷔 무대를 선보일 예정이어서 기대를 더한다.고스트나인은 탄탄한 실력과 재능, 끼를 모두 갖춘 완성형 보이그룹으로, 황동준, 이우진, 이신, 최준성, 이진우, 이강성, 손준형, 프린스, 이태승 등 9명의 최정예 멤버들로 구성됐다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com