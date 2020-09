슈퍼엠, 정규 1집 타이틀 곡 ‘One’ 23일 선공개...24일 ‘엘렌쇼’서 신곡 무대 최초 공개

[연예팀] SuperM이 23일 정규 1집 타이틀 곡 ‘원( One (Monster & Infinity))’을 선공개한다.SuperM은 첫 번째 정규 앨범 ‘슈퍼 원(Super One)’ 발매에 앞서 타이틀 곡 ‘원 (One (Monster & Infinity))’을 오는 23일 수요일 오후 1시각종 음악 사이트를 통해 선공개 할 예정이다.타이틀 곡 ‘원 (One (Monster & Infinity))’은 수록곡 ‘몬스터(Monster)’와 ‘인피니티(Infinity)’를 합쳐서 만든 하이브리드 리믹스(Hybrid Remix) 곡으로, 서사적인 곡 구성과 트랜지션이 주는 카타르시스와 더불어, 앞에 닥친 고난들을 두려움 없이 이겨내고 더 높은 곳으로 나아가고자 하는 의지를 표현한 가사가 인상적이다.특히 SuperM은 24일 미국 NBC의 토크쇼 ‘엘렌 드제너러스 쇼’(The Ellen DeGeneres Show, 이하 엘렌쇼)에서 타이틀 곡 ‘원 (One (Monster & Infinity))’ 무대를 최초 공개, 에너제틱한 음악과 퍼포먼스를 선사할 예정이어서 글로벌 K팝 팬들의 기대를 모으고 있다.SuperM은 지난해 10월 첫 미니앨범 ‘SuperM’ 발매하고 ‘엘렌쇼’에 출연, 타이틀 곡 ‘쟈핑(Jopping)’ 무대로 압도적인 음악과 퍼포먼스를 선보인 것은 물론, 재치 있는 입담으로 관객들의 열띤 호응을 얻은 바 있다.더불어 SuperM은 금일(21일) 자정 0시 각종 SNS 공식 계정을 통해 카이의 개인 티저 이미지를 오픈해 시선을 사로잡았다(사진제공: SM엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr