‘가을의 청량함’ 시그니처, ‘Listen and Speak’ 전곡 프리뷰 공개

[연예팀] 시그니처가 ‘Listen and Speak’ 전곡 프리뷰를 공개했다.시그니처(채솔 지원 예아 선 셀린 벨 세미)는 21일 0시 공식 SNS 계정을 통해 첫 번째 EP앨범 ‘리슨 앤 스피크(Listen and Speak)’ 전곡 프리뷰 영상을 게재했다.공개된 영상에는 ‘리슨 앤 스피크’에 수록된 총 5개 트랙의 음원 하이라이트와 시그니처 멤버들의 콘셉트 포토가 담겨 눈길을 끈다.‘눈누난나’를 시작으로 ‘아싸’와 타이틀곡 ‘아리송’, 수록곡 ‘달달해’, ‘힝힝’까지 총 다섯 곡의 하이라이트 메들리는 듣는 것만으로도 톡톡 튀는 청량감을 느끼게 한다. 상큼발랄한 멜로디에 시그니처 멤버들의 러블리한 매력이 더해져 컴백에 대한 기대감을 드높였다.시그니처의 타이틀곡 ‘아리송’은 EDM과 트랩이 섞인 업템포 곡이다. 좋아하는 남자의 마음을 궁금해하며 그의 머릿속을 탐험하는 상상을 하고, 그의 마음을 얻기 위해 노력하는 소녀의 모습을 4차원적으로 풀어낸 귀여운 가사가 인상적이다.특히 ‘아리송’은 아이유 이효리 백지영 브라운아이드걸스 등과 함께 작업한 작곡가 KZ를 필두로 비오(B.O.), PUYO가 시그니처를 위해 공동 작곡을 맡아 완성도를 높였다.한편, 시그니처의 첫 번째 EP 앨범 ‘Listen and Speak’는 오는 22일 오후 6시 전 세계 동시 발매된다.(사진제공: J9엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr