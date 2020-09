비오브유 (사진=더뮤직웍스, 스프링이엔티)

그룹 비오브유(B.O.Y)가 10월 9일 온라인 팬콘서트를 개최한다.21일 소속사 더뮤직웍스와 공연제작사 스프링이엔티 측은 "비오브유(김국헌, 송유빈)가 9월 신보 활동에 이어 10월 온라인 팬콘서트 'See You(씨 유)'로 팬들과 소통을 이어간다"고 밝혔다.비오브유의 첫 번째 온라인 팬콘서트 'See You'는 팬클럽 미츄(Meet You)가 비오브유를 '본다'는 의미를 담아 타이틀을 지었다. 이번 공연은 보는 콘셉트를 녹인 아기자기한 구성으로, 팬미팅과 콘서트를 결합한 팬콘서트의 다양한 특성을 최대한 살릴 예정이다.특히 비오브유는 각종 예능 및 라디오에서 뛰어난 입담을 드러낸 터라 이번 공연에서 보여줄 모습 역시 기대가 모아지고 있다. 팬들이 원하는 것은 뭐든지 하겠다는 각오로 공연을 보는 팬들과 새로운 추억을 만들어 갈 전망이다.또한 멤버 각자가 춤과 노래에 모두 탁월한 실력을 갖춘 올라운더인 만큼 특별한 솔로 퍼포먼스는 물론, 최근 발매한 두 번째 미니앨범 'Phase Two : WE(페이즈 투 : 위)'의 타이틀곡 '보고싶다'를 비롯해 두 사람의 시너지가 돋보이는 다양한 무대도 볼 수 있을 것으로 기대된다.소속사 측은 "현재 'Phase Two : WE'의 타이틀곡 '보고싶다'로 각종 음악방송은 물론 예능, 라디오에서 활약하고 있는 비오브유가 이번 팬콘서트를 통해 오프라인에서 만나지 못하는 팬들의 아쉬움을 채워 줄 것"이라고 예고해 기대감을 더하고 있다.팬과 아티스트 모두에게 특별한 경험이 될 비오브유의 온라인 팬콘서트 'See You'는 10월 9일 오후 9시에 전 세계 생중계 되며, 관람을 원하는 국내 팬들은 올레 tv와 Seezn(시즌)에서 예약 구매 및 시청 가능하다. 해외 팬들은 KAVECON(케이브콘) 플랫폼에서 공연 VOD를 사전 구매하면 부가서비스 생중계로 시청할 수 있다.팬콘서트 티켓 가격 및 구매 방법은 21일 오후 3시부터 각 플랫폼을 통해 구매가 가능하다.한편 비오브유는 지난 15일 두 번째 미니앨범 'Phase Two : WE(페이즈 투 : 위)'를 발매하고, 밴드 사운드와 팝의 요소가 절묘하게 믹스된 미디엄 템포의 타이틀곡 '보고싶다'로 활발하게 활동 중에 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com