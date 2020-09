프로미스나인(사진=방송화면캡쳐)

걸그룹 프로미스나인(fromis_9)이 한층 성숙해진 무대로 돌아왔다.프로미스나인은 20일 오후 방송된 SBS '인기가요'에 출연해 세 번째 미니앨범 'My Little Society(마이 리틀 소사이어티)' 타이틀곡 'Feel Good(필 굿)(SECRET CODE)' 컴백 무대를 선보였다.이날 프로미스나인은 한층 성숙해진 모습으로 무대에 올랐다. 물오른 비주얼과 함께 더욱 여유로워진 무대 매너가 시선을 모았다.화려한 비주얼만큼 노련미 넘치는 모습 역시 프로미스나인의 매력을 배가시켰다. 시선을 뗄 수 없는 퍼포먼스와 함께 프로미스나인의 활기찬 에너지가 보는 이들을 흐뭇하게 만들었다.'Feel Good (SECRET CODE)'은 솔직한 그대로의 모습을 보여주며 느끼는 즐거움을 담은 곡이다. 어떤 모습이든 그대로 보여줘도 괜찮은 '우리의 공간'으로 초대한다는 내용을 담아 프로미스나인만의 활기차고 밝은 에너지를 선사했다.한편, 세 번째 미니앨범 'My Little Society'로 1년 3개월 만에 컴백한 프로미스나인은 다양한 방송 및 콘텐츠로 팬들을 만날 예정이다.