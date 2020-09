하이어뮤직 28AV, 오늘(18일) 새 싱글 'OFF WHITE(Feat. Dolce Drako)' 발매

[연예팀] 28AV가 신곡을 발표했다.28AV는 18일 정오 각종 음원사이트를 통해 새 싱글 'OFF WHITE (Feat. Dolce Drako)'를 발매했다.'OFF WHITE (Feat. Dolce Drako)'는 28AV와 Dolce Drako가 훅 없이 랩을 주고받는 강력한 트랩 비트가 인상적인 곡이다.피처링으로 참여한 Dolce Drako는 28AV와 같은 시애틀 출신의 래퍼로, 지난해 박재범이 발매한 'The Road Less Traveled' 앨범에 참여한 데 이어 이번에는 28AV과 함께 호흡을 맞췄다.28AV는 지난달 새 싱글 'Twin Chops (Feat. Sada Baby)'를 발매한 뒤 지난 16일 공개된 하이어뮤직 컴필레이션 앨범 'H1GHR : BLUE TAPE'의 수록곡 'Champagne Diet'에 참여하는 등 활발한 활동을 펼치고 있다.한편 'OFF WHITE (Feat. Dolce Drako)' 뮤직비디오는 하이어뮤직 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.(사진제공: 하이어뮤직)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr