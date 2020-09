‘함께 즐겨요’ (여자)아이들, 11월8일 온라인 팬미팅 ‘GBC in the NEVERLAND' 개최

[연예팀] (여자)아이들이 11월8일 온라인 팬미팅을 개최한다.큐브 엔터테인먼트는 18일 오후 (여자)아이들 공식 SNS 채널과 글로벌 팬사이트 U CUBE를 통해 (G)I-DLE OFFICIAL FAN CLUB NEVERLAND 2ND ONLINE FAN MEETING 'GBC in the NEVERLAND'의 공식 포스터를 공개했다.공개된 포스터에는 스쿨룩 스타일링을 한 (여자)아이들이 방송부를 배경으로 카메라, 마이크 등의 소품과 함께 발랄한 분위기를 연출하고 있어 시선을 사로잡았다.(여자)아이들의 이번 온라인 팬미팅은 '(G)I-DLE BROADCASTING CLUB'을 줄여 만든 타이틀처럼, NEVERLAND(네버랜드)와 함께 즐길 수 있는 프로그램들을 만들어 다양한 모습을 보여준다는 의미를 담고 있다.(여자)아이들은 온라인 공연의 특성을 잘 살린 구성과 오직 이번 팬미팅에서만 선보이는 특별한 무대와 코너들로 전 세계 NEVERLAND(네버랜드)에게 잊지 못할 추억을 선물할 예정이어서 기대를 모은다.(여자)아이들의 온라인 팬미팅 'GBC in the NEVERLAND'는 오는 11월8일 오후 5시 인터파크 티켓에서 온라인 생중계되며, 공연 예매는 오는 22일 오후 2시부터 인터파크 티켓에서 진행된다.한편, (여자)아이들은 오는 11월8일 온라인 팬미팅 (G)I-DLE OFFICIAL FAN CLUB NEVERLAND 2ND ONLINE FAN MEETING 'GBC in the NEVERLAND'를 개최하고 글로벌 팬들과 만날 예정이다.(사진제공: 큐브엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr