손예림, 독고빈은 업뎃중으로 데뷔 후 첫 OST 도전 (사진=빅픽처마트)

손예림이 '독고빈은 업뎃중'으로 데뷔 후 첫 OST를 선보인다.손예림 측은 18일 "웹 뮤직드라마 '독고빈은 업뎃중' 세번째 OST인 손예림의 '구름 위를 걷는 것 같아(Walking on the Clouds)'를 오는 19일 오후 6시 발매한다"고 밝혔다.'구름 위를 걷는 것 같아(Walking on the Clouds)'는 손예림의 유니크한 음색이 돋보이는 곡이다. 특히 지난 1월 정식 데뷔한 후 처음으로 OST 작업에 참여했다는 점에서 더욱 기대를 모은다.손예림은 초등학생이던 지난 2011년 엠넷 '슈퍼스타K'에 출연해 '슈스케 꼬마'로 이름을 알린 가수로, 지난 1월 데뷔 싱글 '문제적 소녀(PROBLEM)'를 발매하며 화려하게 컴백한 바 있다.이후 대학생이 되어 성숙해진 미모와 한층 발전한 가창력, 독보적인 음색으로 돌아온 손예림은 '구름 위를 걷는 것 같아 (Walking on the Clouds)' 가창에 참여, 극의 애틋한 러브라인의 감성을 극대화시켰다.'구름 위를 걷는 것 같아 (Walking on the Clouds)'는 극중 하덕호(인성 분)와 진유라(김누리 분)가 서로에게 품고 있는 설레는 마음처럼 푸르게 빛나는 기분을 노래한 컨템퍼러리 재즈 곡이다.또한 '독고빈은 업뎃중' 음악 감독인 박근철 프로듀서와 정수민 작곡가가 작곡을 맡았으며, 피아노를 비롯해 기타, 드럼 등 라이브 세션 연주를 녹음해 곡을 더욱 아름답게 완성시켰다.최근 '독고빈은 업뎃중'은 하덕호, 진유라, 독고빈(휘영 분) 사이 얽히고 설킨 러브라인을 그리며 향후 전개에 대한 궁금증을 높이고 있다. 이 가운데 세번째 OST '구름 위를 걷는 것 같아 (Walking on the Clouds)'는 보는 이들의 감정이입을 도우며 뜨거운 반응을 얻을 것으로 기대된다.